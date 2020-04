Boodschappendienst voor kwetsbare mensen: Rudolph heeft al twee dagen niet gegeten

'Dit wordt erg gewaardeerd', roept Rudolph. De eerste week dat het coronavirus het land in de greep hield, had hij nog wat eten in zijn keukenkastjes. Maar de tweede week ging het al mis. Alles was op. 'Ach, ik ben niet ziek ofzo, dus ik mag niet klagen. Ik val alleen een kilootje af', lacht Rudolph.

Tijdens belletjes met cliënten werd duidelijk dat veel mensen niet meer naar buiten kunnen of durven, vanwege de zwakke gezondheid. Wie wel naar buiten gaat voor boodschappen kan in de financiële problemen komen, omdat goedkope producten uitverkocht zijn door het hamsteren. Met een budget van zo'n 30 à 40 euro per week is er voor die doelgroep nog maar weinig te halen. Het is daarom dat de sociaal werkers van de Kessler Stichting de boodschappenservice zijn gestart voor klanten van de voedselbank, mensen die begeleid wonen of dakloos zijn.

Financiële giften

De boodschappen zijn geschonken door restaurants die eten over hadden en supermarkt Hoogvliet. 'Gelukkig krijgen we ook financiële schenkingen zodat we boodschappen kunnen kopen', zegt Wendy Eldering van de Kessler Stichting.

Tientallen sociaal werkers bezoeken normaal zo'n tachtig inwoners van Den Haag die financiële, psychische of sociale hulp nodig hebben. Die bezoeken zijn vanwege de coronamaatregelen niet meer mogelijk.

