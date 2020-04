Jongen van 16 bedreigd en gedwongen zijn bankgegevens af te staan

Een 16-jarige jongen is het slachtoffer geworden van vier mannen, die hem dwongen zijn bankapp op zijn telefoon te openen, de toegangscode in te voeren en zijn telefoon af te geven. De mannen hebben daarmee een andere telefoon ingesteld, zodat ze konden betalen met de bankrekening van het slachtoffer. Er is beeld van een man die een transactie doet bij een benzinestation.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 7 april. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer fietst op dinsdag 20 augustus vorig jaar over de Prinses Mariannelaan in Voorburg. Hij is bij een vriend geweest en is rond 0.50 uur op weg naar huis. Ter hoogte van park Sonnenburg staat er een man langs het fietspad. Die loopt het fietspad op, waardoor de jongen gedwongen wordt om te stoppen.

De man heeft een mes bij zich en laat dat als dreigement zien. Hij zegt dat de jongen door moet fietsen, richting het station. Hij stapt zelf in een witte Volkswagen Golf, die langzaam naast de 16-jarige jongen meerijdt. Die durft niets anders dan te doen wat de man zegt. Hij is bang dat ze alsnog achter hem aan komen als hij wegfietst.

Telefoon afgeven

Op de parkeerplaats bij station Voorburg komen er vier mannen uit de Golf. Ze gaan om het slachtoffer heen staan en eisen dat hij zijn telefoon pakt. Hij moet de app van ING openen en zijn code invoeren. Daarna loopt één van de mannen weg met de telefoon.

De drie anderen blijven bij de 16-jarige jongen staan en vragen wat hij die avond heeft gedaan en of hij een joint met ze wil roken. Het is zo intimiderend, dat hij niet durft te vragen wat de vierde man met zijn telefoon aan het doen is. Hij ziet wel dat hij hem tegen een andere telefoon aan houdt. Als hij terugkomt, moet de jongen nogmaals zijn code invoeren. Dan krijgt hij zijn telefoon terug en gaan de vier mannen er vandoor in de Golf.

Geld opgenomen

Het slachtoffer ziet op zijn rekening dat er geen geld is opgenomen. Hij denkt dat het met een sisser is afgelopen en omdat hij zijn telefoon weer terug heeft, gaat hij niet naar de politie. Maar de volgende dag merkt hij dat er geen geld meer op zijn rekening staat. Dan blijkt dat er later die nacht alsnog geld is opgenomen. Het is de mannen dus kennelijk gelukt om de bankgegevens van de jongen over te zetten op een andere telefoon, waar vervolgens contactloos mee is betaald.

De transactie is gedaan bij het BP benzinestation bij winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk. Op beelden is een man te zien, die vraagt of hij 50 euro contant kan opnemen. Hij rekent af door een telefoon tegen het pinapparaat te houden. Vervolgens koopt hij een pakje sigaretten en dan vertrekt hij weer.

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem