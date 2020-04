Streep door bouwplannen in de Alphense polder

De provincie Zuid Holland zet een streep door plannen van de gemeente Alphen aan den Rijn om te gaan bouwen in twee gebieden buiten de stad. Volgens de provincie is er nog ruimte genoeg in de stad zelf. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

In een brief aan burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, de gemeenteraad en minister Stientje van Veldhoven van Wonen en Milieu staat dat de provincie geen toestemming geeft voor bouwplannen in de Noordrand en Gnephoek. Volgens het provinciebestuur is er tot 2030 plek genoeg binnen de huidige stadsgrenzen van Alphen aan den Rijn om te bouwen.

De gemeente ontkent dit. Overleg tussen de gemeente en de provincie in januari van dit jaar, leverde niets op. Vervolgens besloten burgemeester en wethouders wel dat er gebouwd moest gaan worden in een van de polders aan de rand van de stad. Dat was voor de provincie weer een stap te ver.

Provincie gepasseerd

De provincie Zuid Holland voelt zich gepasseerd, en daarom is de brief geschreven aan de verschillende instanties. 'Wij betreuren het dat wij in de media hebben moeten vernemen dat de provincie als rigide wordt bestempeld', schrijft de provincie in de brief. Vooral de rol van wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) wordt gehekeld.

Er kan pas gepraat worden over woningbouw buiten de stadsgrenzen van Alphen aan den Rijn, als er daarbinnen echt niets meer te vinden is. Als doekje voor het bloeden belooft de provincie mee te werken aan het realiseren van andere woningbouwlocaties in Alphen aan den Rijn.

LEES OOK: Steun voor waterrijke woningbouw in Alphense polder