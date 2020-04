Digitaal vergaderen in Haagse raad? 'De democratie wordt monddood gemaakt'

Een voorstel om vanaf donderdag in de Haagse gemeenteraad digitaal te gaan vergaderen is in het verkeerde keelgat geschoten bij een aantal partijen. Het presidium van de gemeenteraad wil vanwege het corinavirus voorlopig zoveel mogelijk vergaderen via een videoverbinding waarbij interrupties niet zijn toegestaan. Maar daardoor wordt de democratie om zeep geholpen, vindt een deel van de raad. Het presidium vraagt om begrip voor de situatie.

Nadat het kabinet half maart strenge richtlijnen afkondigde om het coronavirus te bestrijden, heeft het presidium, dat het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad vormt en bestaat uit vijf raadsleden, alle commissievergaderingen geschrapt. In plaats daarvan werd een werkbespreking over het coronavirus en een korte raadsvergadering ingepland waarbij een beperkt aantal raadsleden aanwezig kon zijn.

Nu wil het presidium nog verder gaan en heeft een voorstel naar alle partijen in de Haagse raad gestuurd. In het voorstel staat dat het presidium de komende weken 'het aantal fysieke vergaderingen tot een minimum wil beperken en vergaderingen niet onnodig lang wil laten duren'. De mogelijkheden voor digitaal vergaderen zijn uitgebreid nadat de Eerste Kamer dinsdag instemde met een wetsvoorstel dat digitaal vergaderen en besluiten nemen voor gemeenteraden en provincies toestaat.

Videoverbinding

Dat betekent voor Den Haag dat de werkbespreking die komende donderdag is ingepland en twee commissievergaderingen die later in april op de agenda staan, digitaal worden gehouden, zo staat in het voorstel van het presidium. Bij de raadsvergadering van 16 april zullen alleen de vijftien fractievoorzitters fysiek in de raadzaal zijn. Daarnaast volgt een aantal raadsleden de raadsvergadering via een videoverbinding zodat het quorum - het wettelijk verplichte aantal raadsleden – gehaald wordt. Stemmen doen de raadsleden hoofdelijk, dus met het opsteken van de hand.

Grootste pijnpunt van het voorstel is het niet toestaan van interrupties waardoor het voeren van een debat onmogelijk is. Dit is geen inhoudelijke afweging, maar een technische. De techniek zou interrumperen niet toelaten. 'Het is toch absurd dat dit technisch niet kan', vindt fractievoorzitter Kavish Partiman van collegepartij CDA. 'Als we alleen naar de monologen van een wethouder gaan luisteren en daar niet op mogen reageren, dan kunnen we de vergadering net zo goed schriftelijk afdoen.'

'Raadzaal is groot genoeg'

Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet ook weinig in het voorstel. 'Digitaal vergaderen is in het nadeel van de raad', vindt hij. 'Je kan geen fatsoenlijk debat voeren, daar sla je het debat mee dood. Natuurlijk breekt nood wet en daar gaan we ook een eind in mee. Maar onze raadzaal is groot genoeg om met een beperkt aantal raadsleden op anderhalve meter te blijven. Zo houden we ons aan de richtlijnen van het kabinet en kunnen we toch een democratisch debat voeren.'

Robert Barker van de Partij voor de Dieren vindt dat de democratie monddood gemaakt wordt door het voorstel. 'Wij kunnen het college als raad op deze manier niet controleren', zegt hij. 'Als we geen mogelijkheden krijgen om het college vragen te stellen, kunnen de wethouders net zo goed een opgenomen boodschap opsturen. Juist met het stellen van aanvullende vragen, kan controle worden uitgeoefend. Op deze manier worden onze democratische rechten beperkt.'

Beperkingen

Adeel Mahmood, de fractieleider van Nida, is ook voor een echte vergadering, in het stadhuis. 'Dat kan prima', zegt hij. 'Als we met vijftien mensen in de raadzaal zitten is er ruim voldoende afstand. En als je niet-fysiek vergadert, levert dat allerlei beperkingen op. Bijvoorbeeld interrumperen wordt veel moeilijker.'

Chris van der Helm, de voorzitter van het presidium begrijpt de zorgen maar vraagt om begrip. 'Het presidium doet er alles aan om te zorgen dat we in deze tijd toch nog kunnen vergaderen en zo onze taken als gemeenteraad uit kunnen blijven oefenen', zegt hij. 'De bijzondere omstandigheden waar we nu mee te maken hebben doen een flink beroep op onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Dat vraagt wat van ons allemaal als gemeenteraad. En dat moeten we samen met elkaar doen. Ik snap best dat het niet ideaal is, maar het is ook een bijzondere tijd. Het presidium vraagt daarom om begrip en bereidheid van de raad.'