'Mensen zien afval wegbrengen als gezinsuitje, maar kom alsjeblieft alleen'

Hij is niet de enige. Sinds de uitbraak van het coronavirus ziet afvalbedrijf HMS (Haagse Milieu Service) het afval met 25 procent toenemen. 'Dat merken we op straat, aan het aantal afspraken voor grofvuil en bij de vuilstort. We roepen bewoners op, kom alleen daar naartoe als het écht nodig is', zegt Pieter Kaltner, manager van HMS.

De meeste mensen die bij HMS in de rij staan snappen wel waarom het zo druk is. 'Iedereen heeft tijd, zit thuis, dan gaan mensen hun huis en tuin opknappen,' vertelt een dame die haar snoeiwerk komt brengen. 'Ik ben lekker in de tuin bezig geweest.'

Gezinsuitje

Volgens Kaltner is er - naast klussen - ook een andere reden waarom mensen naar de vuilstort gaan. 'Vooral in het begin zagen mensen het echt als een gezinsuitje. We hebben daarom maatregelen genomen. Er mogen nu nog maar een maximaal aantal mensen het terrein op. Dan kan het inderdaad dat mensen even in de file staan, maar uiteindelijk komt iedereen aan de beurt.'

Daarnaast vraagt HMS mensen vooral alleen te komen. 'En als het kan, kom dan later in het jaar.' Verder gaat het ophalen van afval gewoon door en de afvalbrengstations blijven open. Ook de capaciteit voor het ophalen van grofvuil is uitgebreid. 'De termijn waarbinnen een grofvuilafspraak gemaakt kan worden, loopt wel iets op.'

Vijf miljoen kilo afval

In harde cijfers gaat het om een toename van 4 miljoen kilo afval per week, naar 5 miljoen kilo per week,' vertelt manager Pieter Kaltner. HMS zegt de aanvoer van vuil nog steeds aan te kunnen.

'We zijn een vitale sector, dus onze afvalverwerkers gaan gewoon door. Daarbij houden we uiteraard wel zoveel mogelijk rekening met de veiligheid en hygiëne van ons personeel.'

