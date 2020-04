DJ's Marieke en Erik zijn naar de stoep verhuisd met DJ-op-de-fiets in Leiden

De feestjes waar het DJ-trio normaal gesproken optreedt liggen door het coronavirus even stil. 'Maar ik wilde toch iets met plaatjes draaien blijven doen', zegt Erik Olijerhoek. De sociaal ondernemer betekent graag iets voor mensen en dus was het plan voor de DJ-op-de-fiets snel geboren.

'Ik dacht dan gaan we gewoon een plaatje opzetten bij mensen voor de deur'. zegt Erik. Zijn grote collectie singletjes heeft hij noodgedwongen moeten beperken tot een al even ouderwets draagkoffertje. Achter de fiets hangt een karretje met daarin een pick-up, een box en lampje uit grootmoeders tijd. Genoeg voor een klein, veilig feestje in de Kooilaan.

Emotionele verhalen

Samen met collega DJ Marieke plaatst Erik de DJ-set op de stoep bij de familie Verhoeven. Opa en oma kijken vanuit hun huiskamer door het raam toe. Ze kunnen volgens dochter Marga Bonarius wel een leuk muziekje gebruiken. 'We weten sinds januari dat mijn vader heel ziek is', legt ze uit. 'Iedere dag is er één', vult haar moeder aan. Volgens de artsen heeft opa Verhoeven nog maar een maand of vier te leven. Hij is zichtbaar blij met de plaatjes die voor hem gedraaid worden.

'Dit was dan een behoorlijk emotioneel verhaal, maar we worden bijvoorbeeld ook gevraagd voor verjaardagen, want dat feestje kan natuurlijk ook niet gevierd worden', zegt Erik. Sinds hij op Facebook bekendmaakte dit te gaan doen ging het hard met de aanvragen. 'Maar we doen het alleen even in de ochtend hoor. In middag zitten we net als iedereen gewoon weer binnen.'

LEES OOK: Organisatie vreugdevuur Scheveningen steunt 'oudjes' met bloemen, taart en vrolijke muziek