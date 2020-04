Cemil Yilmaz van NIDA verlaat de Haagse politiek

Yilmaz was tijdens de verkiezingscampagne het gezicht van de toen nieuwe partij NIDA. Niet hij, maar de nummer twee op de kieslijst Adeel Mahmood kreeg echter veruit de meeste stemmen. Omdat de partij een zetel behaalde, kwam Mahmood in de gemeenteraad en werd Yilmaz fractievertegenwoordiger: hij voert in sommige commissies van de raad het woord namens zijn partij. Dat blijft Ylimaz doen tot het einde van het jaar en daarna verlaat hij de politiek.

Fractieleider Mahmood zegt in de toelichting het besluit te betreuren en te respecteren. 'We wensen hem veel succes in de toekomst.' Wel benadrukt Mahmood dat er geen interne problemen zijn binnen NIDA die ten grondslag liggen aan het vertrek van Yilmaz.

'Weinig tijd voor mezelf en mijn naasten'

In een verklaring stelt Yilmaz dat hij de afgelopen tijd al minder actief was in de politiek. 'Ik heb bewust de tijd genomen om te kunnen reflecteren op mezelf en al mijn bezigheden. In die zelfreflectie zag ik onder meer dat ik de afgelopen jaren altijd voor anderen klaar heb gestaan, maar hierdoor onvoldoende tijd en aandacht voor mezelf, mijn naasten en mijn onderneming had.'

Mahmood en Yilmaz beloofden destijds samen als 'gouden combinatie' de partij te gaan vertegenwoordigen. Maar nu heeft Yilmaz naar eigen zeggen tijdens die zelfreflectie ontdekt dat hij als fractievertegenwoordiger 'onvoldoende de in mijn ogen nodige fundamentele verandering' teweeg kan brengen.

Mijn kracht

De voormalig lijsttrekker: 'Het is tijd om weer in mijn kracht te gaan staan en terug te gaan naar mijn eigen kern. Oftewel als sociaal ondernemer en opiniemaker onafhankelijk en vrij, zonder verbonden te zijn aan een politieke partij, strijden voor een gelijkwaardig en rechtvaardig Nederland.'

Overigens ondertekent de vertrekkend fractievertegenwoordiger zijn verklaring met Cemil Yilmaz, Hagenoot. Een jaar geleden hield hij een pleidooi om de termen Hagenaar en Hagenees af te schaffen om dat die 'verdeeldheid in de hand zouden werken'. Hagenoot niet. 'Dat woord is gebaseerd op het feit dat iedereen stadsgenoot is van elkaar', zei hij destijds. Maar zijn voorstel kreeg bijzonder weinig bijval.