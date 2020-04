Neuroloog maakt zich zorgen: corona jaagt andere patiënten wachtkamer uit

'Vanmorgen kregen we nog vragen over een patiënt die weigerde te komen', zegt Jellema, 'Gisteren had hij ook al de ambulance teruggestuurd. We hebben hem niet kunnen zien, weten niet wat hij had en hebben hem niet kunnen helpen.'

Corona maakt bang, blijkt, maar de ziekenhuizen zijn juist erop ingericht om die stromen patiënten uit elkaar te houden. Mensen met coronaklachten worden via de huisarts naar speciale afdelingen gebracht. Bij de deur worden alle andere bezoekers bevraagd en getemperatuurd. Koortsige bezoekers worden apart genomen.

Lege wachtkamer polikliniek neurologie HMC Westeinde in Den Haag | Foto: Omroep West

Herken de signalen, handel snel

Het is belangrijk om er snel bij te zijn, omdat er dan nog van alles mogelijk is, bijvoorbeeld bij een herseninfarct. Als je te lang wacht hebben sommige behandelingen geen zin meer, zegt Jellema. 'Zoals het toedienen van sterke bloedverdunners of het weghalen van een stolsel via een katheter.'

Corona maakt ook dat er weinig sociale contacten zijn. 'Er is geen kaartclub meer, er komt minder bezoek, dus als iemand uitvalverschijnselen heeft ziet niemand dat', aldus de Haagse neuroloog. 'Dus ga vooral even bij je oma langs het raam, of bel haar.' De drie meest voorkomende signalen waarop je moet letten zijn: een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm. 'Als je dat ziet, bel direct 112.'

'Krijg je geen corona, heb je wel een tia'

Danny Laponder weet als geen ander hoeveel er is gebaat bij snelheid. In 2015 kreeg hij tijdens zijn vakantie uitvalverschijnselen. 'Ik viel even weg, ik zag dubbel, en ik ging onsamenhangend praten.' Hij werd met vliegende sirenes naar het ziekenhuis gebracht en bleek een herseninfarct te hebben.

Hersenpatiënt Danny Laponder | Foto: Omroep West

'Ik was er snel bij, ik kan dit nog navertellen.' Hij snapt wel dat mensen bang zijn door corona, hoe onterecht ook. 'Maar dan blijf je weg, heb je geen corona gekregen maar had je wel een tia. Dan ben je toch veel verder van huis.'

