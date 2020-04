De stad besturen in coronatijd? #hoedan

Ambtenaren thuis laten werken en tegelijkertijd de gemeentelijke loketten open houden, inwoners bijpraten over woningbouwprojecten maar geen grote informatiebijeenkomsten organiseren en elektronisch vergaderen zonder de democratie te kort te doen. De stad besturen in tijden van corona is balanceren op een dun koord. Toch is de stad niet tot stilstand gekomen, zegt VVD'er Boudewijn Revis, wethouder en eerste locoburgemeester. 'We hebben geen tijd om stil te staan'.

Het imposante ijspaleis op het Spui in Den Haag is stil. Normaal lopen op een doordeweekse dag ambtenaren, wethouders, raadsleden en bezoekers in en uit. Maar in deze coronacrisis wordt nog maar mondjesmaat bezoek toegestaan op het stadhuis. Aan alles is te zien dat het Haagse stadhuis net als de rest van Nederland en de wereld een enorme omslag heeft gemaakt. Thuiswerken en videovergaderingen zijn regel.

'Onze nieuwe gemeentesecretaris ad interim, Ilma Merx ging bij ons aan het werk op de dag van het begin van de coronacrisis', vertelt Revis. 'Zij moest direct aan de slag met afwegingen over wie allemaal thuis moeten gaan werken en wie niet, welke techniek en elektronica nodig is en hoe operationele diensten zoals de vuilophaal moeten gaan werken. Dat is een gigantische klus geweest en verdient veel waardering.'

Thuiswerken

Ook voor het college ziet het dagelijkse werk er volkomen anders uit dan een paar weken geleden. 'De wethouders werken veel thuis. Ik ook', zegt Revis. 'We verdelen het huis met het gezin. Verder zijn er veel videovergaderingen en we hebben nauwelijks nog werkbezoeken. Onze zichtbaarheid in de stad is dus wat minder.'

Alleen op dinsdag zien de wethouders elkaar nog tijdens de collegevergadering. Die vergadering is niet zoals gebruikelijk in de collegekamer, maar in de raadzaal. Die is groter waardoor de burgemeester en wethouders anderhalve meter afstand kunnen houden. Verder zijn de raads- en commissievergaderingen tot een minimum beperkt en zijn ze zoveel mogelijk elektronisch. Ook raadsfracties vergaderen zoveel als kan digitaal.

Dienstauto

Wethouders moeten daarnaast rekening houden met de beperkingen die zijn opgelegd voor het gebruik van de dienstauto. Er mag nog maar één wethouder mee in de auto. Carpoolen is uit den boze en ambtenaren mogen ook niet meer meerijden. Dus pakken wethouders vaker de fiets of de benenwagen. Revis: 'Ik ben onlangs lopend naar het stadhuis gegaan.'

In de gemeentelijke organisatie is het dus aanpassen geblazen, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer gebeurt. 'We hebben afgesproken dat alles wat door kan gaan, zoveel mogelijk doorgaat', zegt Revis. 'Wel zal hier en daar wat vertraging opgelopen worden. Bij bouwprojecten is het bijvoorbeeld niet mogelijk om grote participatiebijeenkomsten te organiseren. Dat zal je elektronisch moeten doen of via internetconsultatie. Dat kost meer tijd. Maar wij gaan wel door. Want het is belangrijk dat de stad bestuurd wordt en blijft draaien.'

Digitaal vergaderen

Punt van zorg is daarbij de rol die de gemeenteraad krijgt. Een aantal partijen vreest buitenspel gezet te worden. Dat blijkt wel als dinsdag duidelijk wordt dat een voorstel van het presidium van de Haagse gemeenteraad om digitaal te vergaderen niet wordt gepruimd door een deel van de gemeenteraad. Interrupties zijn niet mogelijk en een debat daarom ook niet. Bovendien is het aantal vergaderingen drastisch teruggebracht.

'Over sommige grote onderwerpen moet je een debat kunnen voeren', vindt fractievoorzitter Richard de Mos van oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de raad. 'Een voorbeeld is het afblazen van het plan van een Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade. Daar moeten wij over kunnen debatteren zodat we andere partijen op andere gedachten kunnen brengen.'

Raad is hoogste orgaan

De Mos vindt dat het college pas op de plaats moet maken met grote dossiers. 'Het college moet rekening houden met de gemeenteraad in deze coronatijd', zegt hij. 'Alle besluiten die niet met de coronacrisis te maken hebben en die niet gebonden zijn aan een termijn, moet het college vooruitschuiven. Het college heeft niet het alleenrecht om te bepalen wat er gebeurt. De raad is het hoogste orgaan van de stad.'

Revis begrijpt dat het voor de raad een dilemma wordt om grote zaken in de gaten te houden, nu er minder vergaderingen zijn. 'Maar wij gaan als college wel door want er moet geïnvesteerd worden in mobiliteit, we moeten de woningtekorten en de problemen in de zorg oplossen. En daarbovenop komt nog eens de coronacrisis. De stad heeft al stil gelegen omdat de coalitie eind vorig jaar uit elkaar viel en er opnieuw onderhandeld moest worden. Dat heeft ook veel tijd gekost. Nu gaan we door. Wij proberen ons in te houden maar we kunnen niet alles naar voren schuiven. De stad moet wel bestuurd worden.'