'Jongeren, houd je aan de coronaregels, doe het voor je ouders, buren, opa en oma'

'Heel goed dames jullie houden netjes anderhalve meter afstand en zijn met z'n tweeën. Dat is toegestaan.' De wijkagent maakt een ronde door zijn wijk Overbosch in Den Haag en spreekt in een park een tweetal aan dat met dit mooie weer van een picknick geniet.

Deze zonaanbidders doen dat dus op gepaste afstand, maar dat ziet Bleijenburg ook wel anders. 'Er zijn groepen die hebben er lak aan. Dat tolereren we niet. Wat we dan doen is dat we ze eerst een waarschuwing geven. Houden ze zich dan nog steeds niet aan de regels dan kan er een boete volgen.' Die boete kan per persoon oplopen tot 390 euro.

Extra aandacht voor probleemgezinnen

Uit laatste cijfers van de politie blijkt dat het aantal 'klassieke criminaliteit' de afgelopen anderhalve week echt laag is. Denk aan woninginbraken of overvallen. Maar het verplicht binnenblijven heeft ook een andere kant waar de wijkagent zich van bewust is.

'Ik denk dan aan een probleemgezin, waarbinnen de jeugd extra aandacht nodig heeft. Als die kinderen de hele dag binnen blijven dan kan dat escaleren.' Daarom houdt hij hen fysiek meer in de gaten en bespreekt hij het met hulporganisaties, zoals jeugdzorg.

Social media

Als wijkagent met de portefeuille jeugd ziet Bleijenburg het als zijn taak de jongeren in zijn buurt te motiveren zich ook aan de coronaregels te houden. Dat doet hij onder meer door ze aan te spreken op straat, maar ook via social media.

Via zijn Instagramaccount Jeugdagent_Overbosch beantwoordt hij allerlei vragen. 'Je merkt gewoon dat kinderen zich vervelen en dat ze elkaar toch op willen zoeken. Dan probeer ik ze op hun hart te drukken: Houd je aan de regels doe het voor je ouders, buren, opa en oma.'

'Jongeren denken dat ze geen corona kunnen krijgen'

'Ja dat herken ik wel', zegt een jongen uit de buurt die even de deur uit is om zijn fiets op te halen. 'Sommige jongeren zoeken elkaar nog steeds op, want ze horen dat ze immuun zijn. Ze zeggen dan dat ze geen corona kunnen krijgen. Maar ja het gaan niet om hen, het gaat om de mensen op straat die het wel kunnen krijgen.' Precies, en dat had wijkagent Robin Bleijenburg zelf niet beter kunnen zeggen.

