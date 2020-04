Porno tijdens de les: Zoetermeerse school stopt met Zoom

'Zoom is in de Verenigde Staten gehackt en er zijn pornobeelden verschenen. We snappen dat jullie daar ontzettend van geschrokken zijn', schrijft de school in een mail aan de betreffende leerlingen. 'We hebben natuurlijk direct alle Zoomlessen stopgezet en gaan kijken naar een andere methode om thuis les te geven.'

Directeur-bestuurder Roderik Rot bevestigt dat er pornografische beelden te zien zijn geweest en dat om die reden alle lessen zijn gestopt. 'Ja, er is één klas geweest, waarbij daarvan kort sprake was.' Om hoeveel leerlingen het gaat kan Rot niet zeggen: 'Een klas bestaat nooit uit meer dan dertig leerlingen en meestal is het bij die onlinelessen dat niet alle leerlingen erbij zijn.' Op de vraag om welke les het ging, wil hij uit privacyoverwegingen niet ingaan. De school bood leerlingen aan om indien gewenst contact op te nemen met een hulpteam, maar daarvan is voor zover bekend door niemand gebruik gemaakt.

Overstappen naar iets anders

Het Erasmus College is nu dus meteen gestopt met Zoom. Volgens Rot had de school dat al in gang gezet. Een externe privacyadviseur had al gezegd dat Zoom, onder strikte voorwaarden, te gebruiken was, maar dat hij toch andere programma's adviseerde. 'Dus we hebben gisteren de ouders allemaal bericht dat we gaan overstappen naar iets anders. En dat we daar druk mee bezig zijn.'

Maar zegt Rot, 'Hackers kunnen overal bij. Ze kunnen ook als je op een link in een mail klikt je computer overnemen en dan kan er alsnog van alles gebeuren. Dan maakt het niet uit welk programma je hebt. Dus in principe is niks veilig. Dat is wel ingewikkeld, maar daar zullen we mee moeten leren in deze wereld. Dat is nu eenmaal zo.'

Trots

Na de gebeurtenissen van woensdagochtend zijn per direct de online lessen stopgezet, maar er is nog geen werkend alternatief voor Zoom op dit moment. Op welke termijn de lessen hervat kunnen worden weet Rot nog niet. 'Het is al een wonder dat we op dit moment op afstand lesgeven, want het is een hele uitdaging voor collega's om in zo'n korte tijd die omschakeling te maken.'

'Daar zijn we ook best wel trots op, dat we dat hebben kunnen realiseren. We zijn met twee alternatieven bezig, met Google en Microsoft. In principe zouden we vandaag of morgen al in gang kunnen zetten dat we zouden kunnen overstappen op iets anders, maar we zijn nu bezig met de technische voorbereiding daarvan. De docenten moeten ook allemaal weer geschoold worden om ermee te werken, en dan hopen we dat het in de komende dagen weer op gang komt.'

