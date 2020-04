Strandtenthouders maken zich zorgen en willen betere crisisregeling

In de zogenoemde NOW-regeling staat namelijk dat 90 procent van het loon wordt gecompenseerd aan bedrijven, maar daarbij wordt er gekeken naar het uitgekeerde loon in januari 2020. Veel strandtenthouders zijn in de winter echter dicht. Toen op 15 maart het bericht naar buiten kwam hebben veel horecabedrijven hun personeel in dienst gehouden en doorbetaald.

'Daarom dringen wij nu samen aan op aanpassing van de regeling voor seizoensbedrijven’, zegt André Triep, eigenaar van strandclub WIJ in Scheveningen en voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen. 'Onze loonsom van februari en maart ziet er heel anders uit dan die van januari 2020. Hierdoor krijgen seizoensbedrijven slechts een minimale vergoeding.'

Nieuw personeel

'En met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans werd juist gestimuleerd om nieuw personeel een vaste arbeidsovereenkomst te bieden. Vanaf februari en maart hebben de strandondernemers dan ook volop mensen aangenomen en contracten aangeboden', vertelt Triep.

Om aandacht te vragen voor dit probleem was woensdag langs de gehele kustlijn vanuit de lucht de slogan 'Strandtenten in het NOW' te lezen. De woorden waren gevormd door strandbedden-, meubels en surfboards. ‘Het is een noodkreet, maar we willen ook laten zien dat de Nederlandse kuststeden elkaar steunen en alle Nederlanders een hart onder de riem steken: samen sterk. We hopen gauw met elkaar van het mooie weer te kunnen genieten.' Van Zeeland tot Schiermonnikoog deden strandexploitanten mee aan de actie.

Bekijk hieronder het hele interview met Andre Triep, eigenaar van strandclub WIJ in Scheveningen en voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen.