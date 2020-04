Heerlijk lenteweer, maar aan de kust een koude bries: zo ontstaat zeewind

Huub Mizee legt je in onderstaande video uit hoe zeewind ontstaat. Zie je de video niet, klik dan hier.

Hoever de zeewind het land binnentrekt, is volgens de weerman moeilijk te zeggen. 'Maar het kan zo zijn dat het op Scheveningen 15 graden is, terwijl het in Ypenburg nog rond de 20 graden is. Daar is het effect veel minder vanwege de stad. Die vijf graden verschil merk je wel: het is net het verschil zonder jas of vestje aan in de tuin zitten', aldus Mizee.

In minder dichtbebouwde gebieden in onze regio is het stadseffect zoals in Den Haag er niet. Daardoor kan het buiten de steden ook een aantal graden koeler worden. 'Als je ergens in Stompwijk in je tuin zit, is het zeewindeffect dus groter dan in je tuin in het oosten van Den Haag.'

Ook eerste paasdag lekker weer

Zondag, eerste paasdag, is het ook nog steeds genieten buiten. 'Waarschijnlijk blijft het overal droog in onze regio en is het ongeveer 20 graden. Als er al een bui valt, dan is het in het binnenland. Maandag halveert de temperatuur, maar in de loop van de week wordt het weer warmer', aldus Mizee. Vooral na dinsdag wordt het weer flink warmer. 'Eind volgende week is het weer even warm als nu met veel zon. Regen wordt er al helemaal niet verwacht.'

Lees hier de volledige weersverwachting van Huub Mizee.