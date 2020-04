Verhalen uit de oorlog verzameld: vraag je opa en oma naar hun herinnering

Door de coronacrisis zitten veel opa's en oma's alleen. Kleinkinderen kunnen niet op bezoek komen, dus blijft het bij bellen of zwaaien voor het raam. Om grootouders en kleinkinderen dichter bij elkaar te brengen doet de provincie Zuid-Holland een oproep: vraag je grootouders om eens een herinnering over de oorlog te delen. Onder de naam 'Verhalen om nooit te vergeten', zet de provincie de oorlogsverhalen online.

De bedoeling is dat kinderen via apps zoals WhatsApp of FaceTime hun grootouders om bijzondere oorlogsverhalen vragen. Daar worden vervolgens door de kinderen video's van gemaakt die op het YouTube-kanaal 'Verhalen om nooit te vergeten' geplaatst worden. 'Juist omdat ouderen nu alleen zijn en geen bezoek mogen ontvangen zijn dit soort momenten belangrijk', aldus de provincie.

'Ik wil alle kinderen in Zuid-Holland vragen om hier aan mee te doen', vertelt Jaap Smit, commissaris van de Koning voor de provincie Zuid-Holland. 'Het is op dit moment heel lastig om bij je opa en oma op bezoek te gaan. Maar met Skype, WhatsApp en de telefoon kun je ze toch nog zien en spreken. Vraag eens aan ze of ze een herinnering met je willen delen en maak daar een mooi filmpje van. Zo krijgen we verhalen om nooit te vergeten.'

Vrijheid ingeperkt

2020 staat naast het coronavirus ook in het teken van 75 jaar vrijheid. Omdat het virus traditiegetrouwe vieringen in de weg staat, wil de provincie op deze manier een nieuwe traditie in het leven roepen. 'Door de crisis rondom het coronavirus worden we ons bewust hoe het is als je vrijheid ingeperkt wordt. Dit laat zien hoe belangrijk het is om onze vrijheid te blijven herdenken, vieren en koesteren', aldus de provincie Zuid-Holland.

Alle basisscholen in de provincie krijgen hulp bij het maken van de video's. Kinderen kunnen het verhaal van hun grootouders op allerlei manieren vertolken, waaronder tekeningen, foto's en animatie. De filmpjes mogen maximaal twee minuten lang zijn. Het YouTube-kanaal waarop de filmpjes komen te staan wordt na 5 mei aan de volgende gastprovincie doorgegeven.

LEES OOK: Bellen met je oma tegen de eenzaamheid: 'Bedenk vragen over dingen die je altijd al wilde weten'