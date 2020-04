Vanuit de auto een coronatest laten doen: zorgpersoneel door de drive-in

Medewerkers van bijvoorbeeld verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, thuiszorg die verkoudheidsklachten of koorts hebben kunnen een afspraak maken voor de drive-in. Personeel van ziekenhuizen kan zich laten testen in het eigen ziekenhuis. 'Het is de bedoeling dat we hier 100 mensen per dag gaan testen in de 4 speciale teststraten die we gemaakt hebben', zegt Niek Wille van de GGD Hollands Midden.

Minister Hugo de Jonge liet eind maart weten dat al het zorgpersoneel in Nederland vanaf 6 april, bij klachten, getest moet kunnen worden op corona: 'Als we door te testen weten dat zij geen corona hebben kunnen zij aan het werk blijven. Als zij wel corona hebben dan moeten ze thuis blijven en voorkomen we het virus verder verspreiden.' Zorgmedewerkers kunnen op afspraak terecht bij de test drive-in. De testlocatie in Leiderdorp is een samenwerking tussen de GGD Hollands Midden, SCAL Medische Diagnostiek en het Alrijne ziekenhuis.

Telefoon roodgloeiend

Volgens Wille staat de telefoon roodgloeiend sinds bekend is dat zorgpersoneel getest kan worden. 'Het is pittig voor ons personeel, maar we hebben voldoende testcapaciteit.' Via een telefonische intake wordt bepaald of de zorgmedewerker in aanmerking komt voor de test. Zorgmedewerkers die meer dan 38 graden koorts hebben komen nog niet in aanmerking voor de test. De GGD verzoekt hen thuis te blijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn.

De test in de drive-in is niet prettig. Speciaal opgeleide mensen van de GGD en van het medisch onderzoeksbureau SCAL halen een kweek diep uit de neus en de keel. 'In m’n keel was niet fijn', zegt een zorgmedewerker die net klaar is. 'Maar het is goed dat de test er nu is want als je in de zorg werkt wil je niet je collega’s of je patiënten besmetten.' Ze moet nu twee dagen op de uitslag wachten en dat vindt ze nog best spannend.