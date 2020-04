Verrassing: Willie Wartaal van De Jeugd van Tegenwoordig staat voor de klas

Alle kinderen zijn als kleine kopjes te zien op het computerscherm dat voor hem staat. Na de eerste schok en talloze vragen van de leerlingen vertelt Willie over zijn start van zijn muzikale leven. 'Vanaf mijn vijftiende luisterde ik alleen naar boze hiphop muziek, ik was toen zelf ook een beetje boos. Later ging dat voorbij en werd mijn muziek die ik draaide ook wat vrolijker.'

Leraar Johan is blij met de verrassing Willie Wartaal, die al een tijdje in Den Haag woont. 'De kinderen zien elke dag hetzelfde hoofd en werken hard aan hun opdrachten. Het is goed, dat ze even wat anders te zien en te horen krijgen. De dagelijkse routine duurt nu al drie weken en het digitaal lesgeven valt niet mee.' Het is lastig voor de leraren om de stof goed uit te leggen via een computerscherm. Dat komt ook omdat de kinderen thuis snel afgeleid zijn.

'Meester, anderhalve meter!'

Willie Wartaal heeft het druk achter het scherm om alle vragen van de kinderen te beantwoorden. Isabel vraagt wel drie keer of hij haar aan Chantal Janzen kan koppelen via Instagram. Zij wil later ook beroemd worden.

Willie probeert erachter te komen waar de kids goed in zijn. 'Als je dan nog beter wilt worden moet je keihard oefenen, pas dan ga je uitblinken. Jullie zijn de toekomst, ik ben alweer een oude man'. En wanneer de meester iets te dichtbij Willie komt, wordt hij meteen gecorrigeerd: 'Meester, anderhalve meter!'

