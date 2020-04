Straatnieuws krijgt steun van Haagse partijen: 'We redden het anders niet'

Het Haags Straatnieuws zit dankzij de coronacrisis zwaar in de problemen. De krant, die volledig afhankelijk is van donaties, moest noodgedwongen alle distributiepunten sluiten. Honderden straatverkopers zijn daardoor ten einde raad. Daarom wil een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad het Straatnieuws te hulp schieten.

De straatverkopers van het Haags Straatnieuws zijn bekende gezichten in Den Haag. Bij hen kan iedereen voor 2,50 euro een krantje kopen, waaraan de verkoper zelf 85 cent overhoudt. Volgens eindredacteur Natascha French gebruikt de krant normaal gesproken zo'n 250 verkopers. Velen daarvan zitten nu met de handen in de haren, en dat terwijl de krant voor velen van hen de enige bron van inkomsten is.

'We konden het voor de crisis echt net redden. Zonder hulp redden we het nu niet', vertelt French. 'Normaal gesproken hebben we een oplage van 6.000 over een periode van drie weken. Dat is nu zes weken, en dan houden we nog steeds kranten over.' French zegt blij te zijn met de steun die ze niet alleen vanuit de politiek, maar ook vanuit haar omgeving heeft mogen ontvangen.

Politieke steun

SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Haagse Stadspartij en PvdA maken zich sterk voor het Haags Straatnieuws. GroenLinks-raadslid Serpil Ates: 'Wij hopen dat het college het Haags Straatnieuws kan bijstaan in deze moeilijke tijden. Deze krant is voor veel dak- en thuislozen een reddingsboei. Die mag niet verloren gaan.'

Ook Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij ziet heil in het redden van de krant, en komt daarbij met een aantal suggesties. Zo stelt Faïd dat de gemeente de huidige initiatieven die maaltijden bezorgen kan gebruiken om ook de krant de distribueren. 'De gemeente kan de huidige voorraad papieren kranten opkopen en die dan zelf verdelen', licht Faïd toe.

