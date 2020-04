Slang kruipt in muur van Daphnes huis: 'Afwachten tot hij eruit komt'

'Je verwacht dit toch niet.' Navraag bij een reptielenopvang in Amsterdam leert Hogerwerf dat het om een vierstreepslang gaat, een niet-giftige slang. Mogelijk is het reptiel uit een terrarium ontsnapt. 'De slang was ongeveer een meter lang', vertelt Daphne aan mediapartner Studio Alphen.

Het reptiel is in de muur van de woning in de Wikkestraat gekropen. 'Door de gaten in onze muur is de slang de spouwmuur in gekropen. Waarschijnlijk zit ie nu tussen onze muur of in onze kruipruimte.' Volgens de Alphense zit er niets anders op dan afwachten. 'Afwachten tot hij eruit komt. Waarschijnlijk als morgen de zon weer op die kant van het huis schijnt. Hopelijk!'

