Soep en bloemen voor ouderen en verzorgers: 'Dit fleurt je weer op'

Het initiatief komt van dorpsgenoot Sjoerd Hijzen. Normaal gesproken geeft hij les in het speciaal onderwijs, maar nu dat op een lager pitje is komen te staan, heeft hij een oude hobby opgepakt. Voorheen verdiende de Boskoper een zakcentje bij met soep koken, nu doet hij het helemaal vrijwillig. Voor eenzame ouderen en mensen die in de zorg werken of op een andere manier zijn getroffen door de coronacrisis.

Mosterdsoep met prei staat er op het menu. 'Ik had tijd over', vertelt Hijzen. 'En ik dacht: hoe kan ik nou mijn steentje bijdragen? Dus heb ik mijn pannen op het fornuis gezet.' Dat doet hij niet alleen: lokale horecabedrijven helpen mee met koken, een groep vrijwilligers brengt de soep rond en een supermarkteigenaar sponsort ingrediënten. 'We zijn ongeveer tien dagen bezig en we zitten al boven de 500 liter soep.'

Bosje tulpen

Iets vergelijkbaars doet de Alphense stichting Kittenplace, die doorgaans zwangere katten en jonge kittens opvangt. In deze tijden houden de vrijwilligers zich bezig met het bezorgen van bloemen. Die zijn door leden en donateurs beschikbaar gesteld. 'We wilden gewoon iets goeds betekenen voor de ouderen. En ook voor telers', legt Danielle Hofman van Kittenplace uit.

'Hartstikke leuk', zegt Elly Molenkamp, die blij wordt gemaakt met een bosje tulpen. 'Dit fleurt je weer op, hè. Vooral in deze tijd kan een bloemetje heel veel doen.' Haar dochter, de rolstoelgebonden Annemarie Disseldorf, vult aan: 'Het brengt gewoon een lichtpuntje in huis, een beetje vrolijkheid in deze moeilijke tijden. Een superlief gebaar.'

Meesterhart

De bloemen worden ook naar het Alphense verpleeghuis Oudshoorn gebracht. Ze zijn bedoeld om zowel bewoners als verzorgers een hart onder de riem te steken. 'De mensen zijn hier heel erg gelukkig mee. En wij als verzorgen zijn er ook heel erg blij mee. Dankjewel', laat verzorgster Diana Kluivers weten via een ingesproken videoboodschap.

Sjoerd Hijzen denkt voorlopig nog niet aan stoppen. Behalve in Boskoop is zijn soep ook al bezorgd in onder andere Gouda, Hazerswoude-Rijndijk, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zoetermeer. 'Mijn meesterhart zegt: ik wil eigenlijk wel heel graag weer de kinderen op school hebben. Maar zolang dat nog niet helemaal draait, gaan we door met de soepactie', verzekert hij.

