Eigenaar gewond bij brand in rozenkwekerij

De eigenaar van een rozenkwekerij in Kwintsheul is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat er brand uitbrak in zijn bedrijf. De man had rook ingeademd en moest in de ambulance nagekeken worden.

De brand ontstond donderdagmorgen rond 01.00 uur bij het bedrijf aan de Hooghe Beer in Kwintsheul. Volgens de brandweer is de brand veroorzaakt door kortsluiting in het accupakket van een elektrische kar die geparkeerd stond in de schuur van de rozenkwekerij.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de eigenaar van het Westlandse bedrijf teveel rook had ingeademd. Hiervoor is de man nagekeken in de ambulance die ook ter plaatse was gekomen.