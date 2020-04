Supermarkten zondag eenmalig extra open: 'Klanten zo veilig mogelijk laten winkelen'

In diverse gemeenten gaan de supermarkten aanstaande zondag op Eerste Paasdag toch open. Supermarkten die normaal op die feestdag dicht zijn, mogen nu een uitzondering maken om het aantal mensen in de winkel zoveel mogelijk te spreiden.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft laten weten dat alle foodwinkels zondag eenmalig op Eerste Paasdag open mogen tussen 12.00 en 22.00 uur. Het is aan de winkels zelf om te beslissen of ze hier ook gebruik van maken, maar de meeste supermarkten lijken dit te doen. In ieder geval gaan alle winkels van de Hoogvliet zondag open. 'Door zondag open te zijn hopen we dat we onze klanten zoveel mogelijk kunnen spreiden', vertelt een woordvoerder van de supermarktketen.

De gemeente Lisse heeft de supermarkten woensdag ook laten weten dat ze met Pasen langer open mogen zijn. Voor de Albert Heijn in het dorp was het niet meer mogelijk om personeel voor de zondag te regelen. De winkel zal dan ook dichtblijven. Wel maakt de supermarkt gebruik van de mogelijkheid om vrijdagavond langer open te zijn. Bij de gemeente Gouda is één verzoek voor koopzondag binnengekomen van een supermarkt. In Gouda is Eerste Paasdag geen koopzondag, aldus de gemeente. 'Een extra koopzondag komend Paasweekend is voor het college dan ook niet aan de orde', schrijft een woordvoerder.

Winkeltijdenwet

De winkeltijdenwet schrijft voor dat winkels op Goede Vrijdag om 19.00 uur dicht moeten. Gemeenten hebben echter de mogelijkheid om af te wijken van de wettelijke openingstijden. Hier maken gemeenten bijvoorbeeld gebruik van als ze winkels toestaan op zondag open te zijn. De gemeente Lisse is een van de weinige gemeenten die de supermarkten nu tegemoet komt door op Goede Vrijdag de toegestane openingstijden te verruimen. De Albert Heijn zal daarom vrijdag tot 21.00 uur open zijn.

Het is de Hoogvliet wel gelukt om zondag overal waar het mag extra open te zijn. 'Overal waar we gebruik mogen maken van de extra openingsuren zullen we dat ook doen', legt de woordvoerder uit. 'We merken dat onze klanten het fijn vinden dat ze zo gespreid boodschappen kunnen doen. Nu merken we al dat mensen op andere tijden dan normaal komen. Veel klanten werken thuis en proberen tussendoor even hun boodschappen te doen. Hierdoor is het ook op de andere momenten van de dag druk.'

Anderen de ruimte geven

Met het oog op het paasweekend wordt er extra drukte verwacht, zoals bij Hoogvliet. 'We hebben onze klanten al opgeroepen om op tijd hun paasboodschappen te doen en rekening te houden met anderen. Bijvoorbeeld door thuis al een lijstje te maken zodat ze zo kort mogelijk in de winkel zijn.'

Ook merkt de supermarkt dat meer mensen in een keer hun weekboodschappen halen en op die manier ook anderen de ruimte geven om te winkelen. 'Maar toch zijn we blij dat verschillende gemeenten ons de mogelijkheid hebben gegeven om zondag open te gaan, zodat we onze klanten zo veel mogelijk kunnen spreiden en we ze zo veilig mogelijk kunnen laten winkelen', aldus de woordvoerder van de Hoogvliet.

