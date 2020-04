Karaoke op afstand: Leids duo biedt virtueel podium tijdens coronacrisis

Quarantainekaraoke: Poesje Mauw!Wil jij dit ook?Stuur jouw video waar je zingt in, en wij spelen de muziek erbij!Hoe?1. Kies een nummer uit onze lijst. (www.jmkband.nl/songs)2. Film jezelf terwijl je je nummer (of een stukje) zingt. (Zing met oortjes in, zodat de muziek niet mee wordt opgenomen. We willen natuurlijk alleen jouw stem!)3. Stuur je filmpje naar info@jmkband.nl4. Deze stap doen wij: wij maken er een mooi geheel van en zetten het online.5. Als je dit nog niet deed: volg onze FB of Insta, zo kunnen we jou op de hoogte houden.6. Deel het filmpje en daag de volgende kandidaat uit! ******************************* Send us a video of you singing, and we’ll add the music!How?1. Choose a song from our list (www.jmkband.nl/songs)2. Film yourself while singing a (piece of a) song (with earbuds for music, we just want your voice!)3. Send your video to info@jmkband.nl4. We'll make it into a nice video and put it online5. If you didn't already Follow us on Instagram and FB to find your video.6. Share the video and challenge the next participant! ******************************* FAQ:V: De muziek valt uit zodra ik begin te filmen!?!A: Gebruik dan of je laptop om te filmen, óf gebruik de videofunctie van whatsapp, dan speelt de muziek gewoon door!V: Maar ik wil met meer mensen dan in mijn eentje zingen!A: Dat kan! Alles kan. Voor duo’s: doe allebei een oortje in. (alleen als je bij elkaar in huis woont natuurlijk). Voor grotere groepen: laat iedereen zijn eigen filmpje maken en stuur ze samen in, dan voegen wij ze samen!V: Ik wil een ander nummer dan die op de lijst staat!A: Daar doen we niet moeilijk over. Stuur maar op.#Quarantainekaraoke #keeponplaying #quarantine karaoke #karaoke #karaoke band#poesjemauw