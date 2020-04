Stanislascollege Pijnacker stopt ook met Zoom door 'beelden die niet door de beugel kunnen'

Het Stanislascollege in Pijnacker stopt per direct met het gebruik van de video-app Zoom voor het geven van online lessen. De school heeft meerdere berichten ontvangen van leerlingen, ouders en docenten dat er tijdens de lessen beelden of teksten te zien zijn die niet door de beugel kunnen.

Woensdag besloot het Zoetermeerse Erasmus College ook onmiddellijk te stoppen met Zoom, nadat leerlingen pornobeelden te zien kregen tijdens een online les. Het Stanislascollege heeft zes scholen, verdeeld over Delft, Pijnacker en Rijswijk.

'In de meeste gevallen lijken de beelden of teksten getoond te worden door personen die niet aan de school verbonden zijn en zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot de les', schrijft de school in een brief aan ouders.

Hitler-snorretje tijdens les Duits

Volgens regiodirecteur Fons Loogman van Stichting Lucas Onderwijs, waar het Stanislascollege onder valt, zijn er kleine incidenten geweest. 'Leerlingen sturen een uitnodigingslink door aan derden die dan ook mee kunnen kijken met de les, daar heb je dan geen controle op. Zo is er bijvoorbeeld tijdens een les Duits ergens een Hitlergroet of een Hitler-snorretje getoond.'

Het incident met pornobeelden in Zoetermeer was voor de school in Pijnacker echter de doorslag om te stoppen met Zoom. 'Daarnaast werden we de afgelopen week al attent gemaakt op berichten uit de ICT-wereld dat Zoom niet veilig is. Zo verzamelen ze informatie, zijn er onveilige beveiligingsstructuren en is het makkelijk te hacken', zegt Loogman.

Geen verbod op Zoom

Andere scholen van Stichting Lucas Onderwijs maken nog wel gebruik van Zoom. 'Het is aan de lokale directeuren om daar een besluit over te nemen', aldus Loogman. 'Die moeten precies weten wat ze doen en het gebruik van Zoom goed in de gaten houden.'

Er zijn volgens Loogman meerdere alternatieven, maar die werken niet altijd goed. 'Zo zijn er andere apps beschikbaar, maar die hebben hun beperkingen.' De school is daarom op zoek naar goed werkende alternatieven. 'We willen immers wel graag doorgaan met het aanbieden en verder ontwikkelen van afstandsonderwijs.'

Gedrag niet uit te bannen

Daarnaast is dit gedrag volgens de regiodirecteur nooit helemaal uit te bannen. 'Je hebt nu eenmaal altijd te maken met leerlingen die zich niet gedragen. Dat is online niet anders. We hebben in korte tijd een complete revolutie meegemaakt op het gebied van afstandsonderwijs, dat gaat gepaard met leerlingen die daarbij ook dingen uitproberen. Daar moeten we op reageren of liever nog: zoveel mogelijk zien te voorkomen.'

