Plotselinge topdrukte bij banketbakkers voor paasproducten: 'Het is nu nachtwerk'

Het is sowieso een vreemde tijd voor ondernemers, dat geldt ook voor de banketbakkerij. 'Grote orders van bedrijven blijven uit en in de eerste week na het ingaan van de maatregelen tegen corona viel het stil in de banketbakkerij', vertelt Eveline. 'Toen de horeca dicht ging, krabbelde het weer iets op en kwamen mensen toch gebakjes halen.'

Klanten taalden de afgelopen weken ook niet naar paasproducten. 'Die werden haast niet verkocht, terwijl mensen de voorgaande jaren al ruime tijd voor het paasweekend hun lekkernijen insloegen.' Daar is deze dagen ineens verandering in gekomen. 'De vraag is ineens enorm gestegen, iedereen wil op het laatste moment toch wat paaslekkernijen hebben. Het is voor ons nu nachtwerk om aan de vraag te kunnen voldoen.'

Pasen leeft een stuk minder

Waar dat aan ligt? 'Het startpunt van de coronacrisis is ongeveer gelijk aan ons startpunt voor Pasen. Door de coronacrisis leeft Pasen nu helemaal niet', denkt Eveline. 'Of in ieder geval een stuk minder. En nu denkt iedereen toch: laten we nog even wat in huis halen.'

Dat mensen in kleine groepen Pasen of bijvoorbeeld verjaardagen moeten vieren, merkt de banketbakkerij ook. 'Waar we normaal gesproken van één persoon een bestelling krijgen van dertig gebakjes, komen nu vijftien mensen twee gebakjes halen.' Daardoor lijkt het in de winkel ook een stuk drukker, er komen meer mensen over de vloer die minder afhalen.

Niet klagen

Of de plotselinge paasdrukte de misgelopen inkomsten van de afgelopen weken compenseert? 'Nee, we lijden sowieso wat verlies door de coronacrisis, want we missen de grote bestellingen. We kunnen niet in één week inhalen wat we normaal gesproken in zes weken omzetten. Maar ik weet het nog niet precies, dat zal van de zomer blijken als alles is opgeteld.'

Burgemeester Bouke Arends van Westland op bezoek in de banketbakkerij | Foto: Banketbakkerij Van Aalst

Klagen doet Eveline niet. 'Als ik kijk naar de horeca die dicht moet en kledingzaken die bijna geen klanten meer hebben, dan is het bij ons zo erg nog niet. Maar desalniettemin voelen wij deze crisis wel, daar gaat de paasdrukte geen verandering in brengen.'

Meer banketbakkerijen merken late piek

Andere banketbakkerijen uit de regio kunnen de nieuwe trend beamen. Dat blijkt uit een kleine rondgang van Omroep West. Zo is het ook bij Banketbakkerij Boheemen uit Den Haag de afgelopen dagen flink losgebarsten, waar het de voorgaande jaren meer verspreid was. 'Daarnaast zien we veel meer kleine bestellingen en blijven de grote bestellingen van bedrijven weg. De grote aantallen zijn er niet, nu zetten we producten op de webshop waarvan we dachten: daar blijven we anders mee zitten.'

Banketbakkerij Van Dijk uit Gouda ziet ook dat de verkoop van paasproducten laat op gang komt. 'Mensen bestellen dit jaar heel laat, het komt echt de afgelopen dagen pas op gang. Ook bij bedrijven die nog open zijn merken wij dat. Die denken op het laatste moment: oh ja, het is Pasen.' Volgens de banketbakkerij komt dat doordat mensen nu hele andere dingen aan het hoofd hebben.

Verkoop krabbelt weer op na magere weken

Volgens Banketbakkerij Stevers uit Alphen aan den Rijn bestellen mensen met Pasen altijd wel een beetje op het laatste moment, vooral in vergelijking met Sinterklaas en Kerst. 'Daar wordt echt naar toe geleefd. Pasen is altijd op een ander moment en daar wordt minder aandacht aan besteed. Maar vooral in deze tijd, dan zijn mensen met alles bezig behalve Pasen,' aldus banketbakker Ard van den Berg.

Een trend waar alle banketbakkers het over eens zijn: de verkoop begint weer enigszins op te krabbelen na een paar weken stil te zijn gevallen. 'De schrik zat er behoorlijk in bij mensen', zegt Van den Berg. 'We kregen in het begin annuleringen van bedrijven, daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. Toch komt men op een gegeven moment in de modus van: dit gaat nog wel even duren. Bedrijven zien nu ook dat het personeel hard doorwerkt en dat moet beloond worden.'

Bezorgservice legt bakkers geen windeieren

Daarnaast zien de banketbakkers dat er enorm veel gebruik wordt gemaakt van de bezorgservice. 'Dat gaat nu volledig door het plafond heen', lacht Van den Berg. 'We rijden nu met drie chauffeurs, waar we normaal gesproken met eentje rijden.' Ook bij bakkerij Jacobs uit Leiden is het de eerste twee à drie weken echt rustiger geweest. 'Toen hebben we gratis bezorgen opgezet, dat leverde weer meer verkoop op.'

Ook bij Banketbakkerij Van Dijk biedt het bezorgen uitkomst. 'Daardoor trekt het nu weer aan, ten opzichte van de afgelopen weken.'

LEES OOK: Supermarkten zondag eenmalig extra open: 'Klanten zo veilig mogelijk laten winkelen'