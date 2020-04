Mirjam (53) keert terug naar de zorg: 'Ik wil in deze coronacrisis mijn steentje bijdragen'

'Kijk, dit ben ik met een kindje op de spoedeisende hulp.' Bastian (53) bekijkt foto's uit de tijd dat zij begon als verpleegkundige in het Haagse Westeinde ziekenhuis. Tot 2000 werkt ze daar in verschillende rollen, waarna de onregelmatigheid haar opbreekt en ze iets anders gaat doen. 'Maar, ik ben altijd van de zorg blijven houden hoor.'

Het is de liefde voor het vak en de wil om haar steentje bij te kunnen dragen die maken dat ze zich enkele weken geleden aanmeldt via de website 'extra handen voor de zorg'. Een plek die in het leven is geroepen door werkgeversorganisaties, om de zorgsector te voorzien van broodnodige extra mensen.

Werkdruk in de coronazorg

Sinds de corona-uitbraak in ons land neemt de druk op de zorg alleen maar toe. Ziekenhuizen richten speciale corona-afdelingen op en moeten alle middelen aanwenden om voldoende ic-plekken te regelen. Ook wordt een beroep gedaan op verpleeghuizen voor coronazorg, waardoor ook daar extra handen nodig zijn.

Landelijk hebben zich tot nu toe 20.000 oud-zorgmedewerkers gemeld, in onze regio staat de teller op ruim 2.400. Het gaat dan bijvoorbeeld om gepensioneerde artsen, of verpleegkundigen die na jaren in de zorg een andere richting op zijn gegaan. Die mensen willen zich nu weer nuttig maken, merken ze bij ZorgZijn Werkt in Zoetermeer.

Wie is direct inzetbaar en wie niet?

'Ze zijn heel enthousiast en ze willen heel graag helpen', vertelt directeur Coralie Elmont van de regionale werkgeversorganisatie. 'Zoals iemand die op het punt stond om een wereldreis te gaan maken. Alle schepen waren verbrand, de baan was opgezegd en die persoon wil nu weer de handen uit de mouwen steken in deze tijd.'

Niet iedereen die zich meldt kan meteen door naar een coronaverpleegafdeling van een ziekenhuis. Afhankelijk van opleidingsniveau, de werkervaring en de jaren dat ze uit dienst zijn geweest kunnen herintreders worden ingezet op bijvoorbeeld ic's, of op plekken als de ouderen- en de thuiszorg.

Vrijwillig of betaald?

Mirjam Bastian zet sinds deze week haar zorgervaring uit het ziekenhuis in voor een Haagse verpleeghuisorganisatie. Vooralsnog voor twee dagen in de week en op vrijwillige basis. Daar heeft Mirjam zelf voor gekozen.

'Door de crisis heb ik in mijn huidige baan sowieso minder werk en ik offer graag wat vakantiedagen en vrije tijd op', licht ze die keuze toe. 'Het is niet hetzelfde werk als op de spoedeisende hulp, maar ik kan er wel voor zorgen dat de dagen voor de oudjes wat leuker worden.'

De werkgeversorganisaties laten weten niet te gaan over de arbeidsvoorwaarden waaronder kandidaten die hun hulp aanbieden in de instellingen worden ingezet. 'Het is aan de organisaties om zelf te bepalen of er wel of geen vergoeding tegenover staat. Wel wordt vanuit sociale partners (zoals vakbonden red.) een moreel appèl op organisaties gedaan om, voor uren die kandidaten niet door hun werkgever worden doorbetaald, een vergoeding te betalen', aldus een woordvoerder.

