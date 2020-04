Nog nooit was het zo stil in de badplaatsen met Pasen

Het enorme parkeerterrein van Huis ter Duin is leeg. Dat is normaal rond deze periode wel anders, vertelt manager Stephan Stokkermans. 'Tijdens de paasdagen zitten alle 250 kamers vol. Wanneer het mooi weer is komen er nog veel meer mensen bij', vertelt Stokkermans.

Volgens Stokkermans begonnen de annuleringen al vroeg, maar toen premier Rutte tijdens de persconferentie van 2 april ook aan alle Duitsers en Belgen vroeg om thuis te blijven liep het pas echt los. 'Alle boekingen verdwenen. We hebben nu zo'n 15 gasten die allemaal uit de regio komen', aldus een teleurgestelde Stokkermans.

Het lege parkeerterrein van Huis ter Duin spreekt boekdelen. | Foto: Curt Fortin

Voorzichtig optimisme

Niet alleen megahotels zoals Huis ter Duin kampen met problemen. Bed & Breakfast Zussen aan Zee in Ter Heijde, gerund door tweelingzussen Saar en Aad heeft slechts een enkele gast overgehouden. 'Dat is een vaste klant', leggen de zussen uit. Om de grote hoeveelheid vrije tijd toch op te vullen, zijn de zussen maar aan het onderhoud geslagen. 'Klussen waar je normaal niet aan toekomt doen we nu', lachen de zussen.

Zowel Stokkermans als de zussen zijn voorzichtig optimistisch over de toekomst. 'We hebben wel het gevoel dat we gasten kunnen krijgen', vertelt Stokkermans. 'Mensen zijn er op gegeven moment toch aan toe om er even op uit te gaan. Dan is het heel fijn dat je hier aan zee kunt zitten.' Ook de zussen hebben de eerste boeking voor juli al binnen.

