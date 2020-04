Vijf vragen over 'Zoombombing' en hoe je het voorkomt: 'Maak een wachtwoord aan'

Leerlingen die tijdens een digitale les worden blootgesteld aan pornobeelden en racistische uitlatingen. Het gebeurde de afgelopen week bij het Erasmus College in Zoetermeer en het Staniscollege in Pijnacker. De scholen gebruikten de video-app Zoom en kregen te maken met een nieuwe vorm van cyberhacking: Zoombombing. Maar wat is dat precies? Wij vroegen het Sanne Maasakkers, veiligheidsexpert bij Fox-IT.

Zoom is een website die je kunt gebruiken om met meerdere mensen te videobellen. Ideaal dus om leerlingen thuis tijdens de coronamaatregelen toch les te kunnen geven. Of om vanuit huis te vergaderen met je collega's.

Wat is Zoombombing?

'Om deel te nemen aan een online vergadering of les krijg je een code die bestaat uit een nummer tussen de negen en elf tekens. De hackers of zogeheten Zoombombers gaan alle nummers uitproberen om te kijken of ze in zo'n les terecht kunnen komen.'

Wat is het doel van zo'n Zoombomber?

'Het begint met een soort van kattenkwaad, een vorm van belletje trekken, maar het neemt vervolgens steeds serieuzere vormen aan. Waarschijnlijk krijgen ze een kick van dit soort dingen. Ze verdienen er niks mee. Je kunt ook geen bestanden van anderen inzien. Ze hacken ook geen accounts. Dus het is echt om mensen te laten schrikken.'

Wat kun je doen om het te voorkomen?

'Maak een wachtwoord aan. Op die manier kunnen alleen mensen deelnemen die in bezit zijn van zo'n wachtwoord. Dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat de leerlingen dit niet op Twitter of Instagram zetten, want dan kunnen alsnog mensen van buitenaf erin komen.'

Maar een wachtwoord is toch eigenlijk heel logisch? 'Zeker, maar er zijn ook mensen die vinden dat het bedrijf er zelf voor moet zorgen dat het gesprek 'veilig' is.'

Is er aangifte gedaan?

De politie zegt op dit moment nog geen aangifte binnen te hebben gehad. Wel heeft het Erasmus College in Zoetermeer een officiële melding gedaan. Een politiewoordvoerder: 'Het 'zoombombing' is een nieuw fenomeen. Op dit moment wordt beoordeeld of er aanknopingspunten zijn om een onderzoek te starten. Dat zal vermoedelijk wel lastig worden, maar we doen uiteraard wat we kunnen.'

Hoe heeft Zoom gereageerd?

Tot op heden heeft de redactie van Omroep West nog geen reactie van het bedrijf mogen ontvangen, maar tegen CNN zegt een woordvoerder diep bedroefd te zijn over Zoombombing en dit soort gedrag sterk af te keuren. Daarnaast zegt Zoom dat ze hun gebruikers nu actief gaan informeren hoe ze hun vergaderingen beter kunnen beschermen.

