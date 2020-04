Den Haag is nog steeds 203 leerlingen kwijt

Vorige week werd bekend dat van honderden leerlingen niet duidelijk is waar ze zijn. Scholen krijgen geen contact met de ouders doordat die de telefoon niet opnemen of doordat sommige kinderen mogelijk met de ouders mee is naar het land van herkomst, als Polen of Bulgarije.

'Ieder kind buiten beeld is er één teveel', aldus de wethouder, die zijn waardering uitsprak voor de samenwerking met scholen en kinderopvangcentra. 'Dankzij hun inzet komen veel ouders en kinderen deze dagen goed door. Samen blijven we dag voor dag bekijken wat nodig is voor leerlingen bij wie dit niet goed genoeg lukt.'

'Meer zomerscholen'

Voor de kinderen die thuis geen computer hebben heeft de gemeente via de Stichting Leergeld Den Haag 1680 laptops beschikbaar. Die worden aan huis bezorgd bij de gezinnen die er één nodig hebben. Ook zijn er hotspotkaarten voor internetverbindingen, zodat leerlingen die geen eigen internet hebben contact kunnen houden met school en klasgenoten.

Kwetsbare leerlingen kunnen opvang op school krijgen. Nu de coronamaatregelen zijn verlengd verwacht de gemeente wel dat er meer beroep zal worden gedaan op noodopvang en 24-uursopvang. Ook wordt bekeken of kinderen extra begeleiding nodig hebben van een huiswerkbuddy of –coach om achterstanden in te halen. Mogelijk komen er meer vrijwillige zomer- en vakantiescholen.

Onderwijsachterstand

'Schoolleiders zijn samen met medewerkers van de gemeente aan het nadenken over wat we na deze periode kunnen doen voor de leerlingen die een grotere onderwijsachterstand oplopen door de noodmaatregelen', aldus Bredemeijer in de gemeenteraad, die overigens digitaal vergaderde. 'Dit gebeurt in samenwerking met onze collega’s in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en het ministerie.'