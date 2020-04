Rechtszaken aanslagen coffeeshops Delft en moord op Mona Baartmans vertraagd

De zoon van Mona Baartmans, de 61-jarige Ton L., werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar en TBS met dwangverpleging. Hij zou zijn moeder gewurgd hebben om te voorkomen dat ze lastige vragen ging stellen over de veertigduizend euro van haar die hij vergokt had.

Rechtbanktekening Ton L. | Tekening: Theresa Hartgers

De zaak stond vandaag op de agenda van het gerechtshof in Den Haag voor een zogenaamde proforma-zitting, net als het hoger beroep van de 43-jarige Michael B. uit Den Haag.

Aanslagen coffeeshops Delft

B. is veroordeeld tot tien jaar cel voor de aanslagen op de Delftse coffeeshops The Future en The Game in mei 2018 met handgraten die waren gevuld met metalen balletjes. B. werd in 2002 al veroordeeld tot zestien jaar cel en TBS voor de drugsmoord op drie Ieren in Scheveningen. Hij is vorig jaar schuldig bevonden aan het gooien van de handgranaten naar de coffeeshops vanaf een scooter. Een medeverdachte werd vrijgesproken van de aanslagen, maar kreeg wel 21 maanden cel vanwege onder meer wapenbezit.

Dean P. (links) en Michael B. Illustratie: Theresa Hartgers

Coronacrisis

Beide zware Delftse zaken werden donderdag kort achter elkaar in een lege rechtszaal door het Haagse gerechtshof behandeld. Er was geen videoverbinding met de verdachten in de gevangenis, zoals in andere strafzaken in deze coronatijd nog wel gebeurt. Ook de advocaten van beide verdachten waren niet aanwezig bij het gerechtshof.

De rechter verklaarde dat het vanwege de coronacrisis nog niet duidelijk is wanneer de zaken inhoudelijk afgedaan worden. Binnen drie maanden is er wel een nieuwe proforma-zitting.