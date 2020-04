Gratis psychische ondersteuning voor zorgpersoneel door Haagse psychologenpraktijk

Het is in deze bizarre tijd van corona niet ondenkbaar dat je als zorgmedewerker soms het licht even ziet uitgaan. De Haagse instelling Splinter GGZ heeft daar alle begrip voor en wil graag gratis haar expertise inzetten: 'Merk jij dat je hoofd steeds voller wordt, je spanning toeneemt of voel jij je steeds machtelozer en wil of kan je dat niet genoeg delen met je collega's, familie of vrienden? Wij bieden graag hulp! ' aldus medeoprichtster van Splinter, Susanne Wegen.

Wegen kwam op het idee deze vorm van hulp aan te bieden tijdens het behandelen van twee artsen en een verpleegkundige die in de frontlinie staan. Ze hadden concentratieproblemen, sliepen slecht en hadden behoefte aan een objectief iemand om mee te praten over wat ze mee maken op het werk. Wegen legt uit: 'Mensen vinden het toch fijn om even los van hun partner, familie of collega’s met iemand te kunnen sparren.'

'Niet bij iedere zorginstelling is de begeleiding even goed,' aldus Wegen. 'Vaak is dat niet eens onwil. Maar in verpleeginstellingen en klinieken waar het gebrek aan personeel nu al voelbaar is, hebben ze vaak geen capaciteit over voor extra begeleiding in deze crisistijd.'

Ondersteuning

Volgens de psychologe is begeleiding wel hard nodig. 'Zorgpersoneel staat onder een bijzondere druk nu. Het zou heel goed zijn als zij als team of als persoon toegang hebben tot laagdrempelige begeleiding zonder wachtlijsten én die anoniem is.'

Bij Splinter GGZ merken ze dat er behoefte is aan die ondersteuning. 'De behoeft aan een luisterend oor wordt steeds groter naarmate de crisis langer duurt. Mensen komen vaak met vragen over slecht slapen, concentratievermogen of andere problemen', vertelt Wegen. 'De ondersteuning die wij bieden bestaat aan de ene kant uit online groepsbijeenkomsten om verhalen te delen, en aan de andere kant uit 1-op-1 gesprekken met psychiaters.’

Focus

Wegen benadrukt dat de focus zich nu aan het verplaatsen is. 'Aanvankelijk hadden we het alleen over ziekenhuizen. Nu komen ook de verpleeghuizen ter sprake, maar denk bijvoorbeeld eens aan de mensen in de gehandicaptenzorg. Die mogen we ook niet vergeten', vertelt Wegen.

