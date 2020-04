Het is een bijzondere herdenking van het schietdrama in De Ridderhof in Alphen aan den Rijn dit jaar. Vanwege de coronacrisis is er dit jaar geen samenkomst. 'We moeten afstand houden, dus we kunnen niet een arm om een schouder leggen. Maar toch zijn we samengekomen om te gedenken wat er negen jaar geleden is gebeurd', zegt Herma Kamphuis van Raad van Kerken, de initiatiefnemer van de jaarlijkse herdenking.

De slachtoffers van het schietdrama in De Ridderhof op 9 april 2011 zijn donderdag herdacht. Verspreid over de dag zijn er bloemen neergelegd bij het gedenkmonument naast het Alphense winkelcentrum.

Zes mensen stierven, zeventien anderen werden door een van de kogels geraakt maar overleefden de schietpartij. Nog eens tientallen andere mensen raakten gewond tijdens hun vlucht voor de kogelregen. Uiteindelijk pleegde Tristan van der Vlis zelfmoord.

Veel verdriet

Het verdriet is negen jaar na dato nog altijd groot. 'Er is heel veel zichtbaar verdriet, maar ik denk dat er ook heel veel onzichtbaar verdriet is', zegt Kamphuis tegen mediapartner Studio Alphen. 'Mensen hebben hun leven in tweeën gedeeld: hun leven voor 9 april 2011 en na 9 april 2011. Het is een trauma dat hun leven tekent.'

Dat het verdriet groot is bevestigen de tranen die over de wangen stromen van nabestaanden die donderdag rond het middaguur bloemen neerleggen. Kamphuis spreekt regelmatig met gewonden en nabestaanden. 'Mensen hebben blijvend letsel, fysiek en/of psychisch. Soms zijn de klachten ook pas jaren later gekomen.'

Mooi weer

Op 9 april 2011 was het stralend weer, en zoals wel vaker de laatste jaren is dat ook in 2020 op 9 april het geval. 'Dat is heel bizar, hè?', zegt Kamphuis. 'We zaten toen op ons balkon en waren van plan om even naar een tuincentrum te gaan. Die neiging hebben we nu weer.'

