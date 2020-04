'Meneer Remkes! Microfoon aan!' De eerste digitale vergadering op het Haagse stadhuis

Donderdagavond moeten ze eraan geloven. Vanwege de coronacrisis zitten de leden niet bij elkaar, maar thuis. Alleen de voorzitter, raadslid Joris Wijsmuller, zit in de zaal. Samen met een handjevol ambtenaren. De publieke tribune is vrijwel compleet verlaten - welgeteld één journalist heeft er plaats genomen.

'Het is een historisch moment', zegt Wijsmuller dan ook. Met ook tegelijk een teleurstellende mededeling. Er kan nog niet digitaal worden ingesproken. Daar wordt nog aan gewerkt. En: 'Ik doe een beroep aan u allen om deze vergadering zo gedisciplineerd mogelijk te laten verlopen. Dus beperkt interrumperen. En wie niet spreekt moet de microfoon uitzetten.'

Webcams

Via webcams kunnen de raadsleden elkaar wel zien. En het eventueel thuis meekijkende publiek ook. Het gevolg is dat iedereen zo ook een aardig inkijkje krijgt in het privéleven van de Haagse politici die thuis achter hun computer zitten.

Zo blijkt VVD-raadslid Judith Oudshoorn een flink kunstwerk aan de muur te hebben. The Godfather loert over haar schouder mee. Peter Bos van de Haagse Stadspartij heeft een enorme collectie ouderwetse - en tegenwoordig weer helemaal zeer gewaardeerde - langspeelplaten. En hangt snel een piratenvlag op. Zo weet hij die dan toch nog de raadzaal in te smokkelen, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. SP-raadslid Lesely Arp blijkt haar boeken keurig te sorteren: op lengte. En Frans Hoynck van Papendrecht (50Plus) pakt er af en toe gewoon een sjekkie bij.

Souplesse

Maar digitaal vergaderen vraagt wel enige souplesse, blijkt. Want soms werkt een verbinding even niet. Of zet iemand per ongeluk zijn microfoon uit. 'Kunnen jullie mij horen?' is dan ook meermaals te horen tijdens de vergadering.

Zo ziet digitaal vergaderen in de Haagse gemeenteraad eruit:

Interrupties toegestaan

Interrupties zijn tijdens de vergadering toch mogelijk. Het presidium van de gemeenteraad, het dagelijks bestuur dat bestaat uit vijf raadsleden, wilde in eerste instantie geen onderbrekingen toestaan omdat dit tot technische chaos zou leiden. Op het laatste moment werd echter een WhatsApp-groep in het leven geroepen. Raadsleden die een wethouder willen bevragen moeten een appje sturen en krijgen het woord.

Toch is niet iedereen het met de gang van zaken eens. Robert Barker van de Partij voor de Dieren wil het digitaal vergaderen stevig bediscussiëren. Wijsmuller kapt hem een paar keer af. Als Barker toch doorgaat, zit er niets anders op. 'Ik zet u op mute', bast de voorzitter. Het geluid gaat uit. Bewust, deze keer. Zo kent dit nieuwtje voor de Haagse raad voor de voorzitter die op vele schermen tegelijk moet schaken in ieder geval één voordeel.

