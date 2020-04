Barney verslaat Taylor in huiskamertoernooi darts

Voormalig topdarter Raymond van Barneveld, ook wel bekend als 'Barney', heeft aartsrivaal Phil 'The Power' Taylor verslagen in het allereerste officiële huiskamertoernooi darten. De Hagenees versloeg de Britse darter met 7-6. De opbrengst van het toernooi gaat naar de voedselbanken en de zorg.

Vanuit zijn woning in Den Haag was de prestatie van Van Barneveld via het internet live te volgen. Het toernooi werd georganiseerd door het Ierse wedkantoor Paddy Power. Ondanks de ruim 450 kilometer afstand tussen de twee darters was het toernooi niet minder spannend. Net als bij normale wedstrijden was ook dit toernooi voorzien van uitbundig Engels commentaar.

De prijzenpot was klein vergeleken met de enorme bedragen waarvoor beide mannen in hun glansrijke carrières meerdere malen hebben gestreden. Het wedkantoor had vooraf een vast bedrag gekoppeld aan de maximale score van 180, namelijk 1000 pond. Van Barneveld verdiende 5000 pond met zijn overwinning, die volgens hem compleet bestemd is voor de Nederlandse voedselbanken. Ondanks zijn verlies ontving Taylor 10.000 pond omdat hij tien keer 180 gooide. Dat bedrag gaat naar de Britse gezondheidszorg.

'Een wedstrijd voor alle dartfans ter wereld'

Zowel Groot-Britannië als Nederland zijn flink getroffen door het coronavirus. Wegens de strenge maatregelen kunnen darttoernooien niet meer doorgaan. Het enthousiasme van de fans is er niet minder om; het huiskamertoernooi van Barneveld en Taylor trok honderden kijkers.

'Dit is een wedstrijd voor alle dartfans ter wereld', schreef Barney op Twitter voordat het toernooi begon. Ook uitte hij zijn dankbaarheid voor 'het zorgpersoneel dat zich onvermoeid inzet voor iedereen die te maken heeft met dit virus.' Hij eindige zijn boodschap met een simpele oproep: 'Blijf gezond en blijf veilig.'