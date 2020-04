Leidse kerk streamt erop los: 'Heel fijn om zo toch de dominee en de verhalen te horen'

Tóch zijn er manieren om paasdiensten te volgen. De Hooglandse kerk in Leiden streamt al sinds het begin van de coronauitbraak in Nederland 'normale' kerkdiensten via YouTube. En met succes. 'Het is echt opvallend', vertelt predikante Margreet Klokke. 'Tijdens een normale zondagdienst zitten in deze kerk ongeveer driehonderd mensen. Met Pasen zijn dat er zeshonderd. En als je dan kijkt naar onze streams, die trekken gemiddeld tussen de 750 en 1000 kijkers.'

Vrijdagochtend was er een Matthäus-Passion in de kerk.

José Clarisse uit Oegstgeest is één van die kijkers. Ze is blij dat haar kerk - waar ze al twintig jaar lang vrijwel iedere zondag komt - op deze manier diensten organiseert. 'Normaal gesproken zit je met een paar honderd man in de kerk. Het is heel belangrijk dat je met elkaar bent. Maar nu kan dat niet. En daarom is het fijn om zo toch de vertrouwde kerk te zien en de dominee met de bekende verhalen te horen.'

Verbonden zijn met elkaar

De kerk is voor gelovigen erg belangrijk. En in deze tijd is het geloof voor deze mensen misschien nog wel van een veel groter belang, vertelt Klokke. 'Kijk, in deze tijd kan je je best alleen voelen. Je bent heel erg op jezelf aangewezen. En door zo'n kerkdienst voel je je toch verbonden met elkaar. Er is ook een WhatsAppgroep, en mensen kunnen tijdens de livestreams met elkaar chatten. Ik zie ook dat dat gebeurt.'

'We wensen elkaar voor de dienst begint een goede dienst', vertelt Clarisse, die deelneemt aan de appgroep. 'Na afloop praten we bijvoorbeeld over wat er mooi was. Dat geeft ook een gevoel van verbondenheid. Daarnaast hebben we ook een bellijst. Mensen die eenzaam zijn, kunnen we op deze manier even spreken en aan vragen of we iets voor ze kunnen betekenen. We vergeten elkaar niet.'

'Waar is iedereen?'

Ondanks dat de diensten in de Hooglandse kerk dus 'gewoon' doorgaan, is het voor predikante Klokke wel een vreemde gewaarwording. 'Het is iets heel ongekends. Als je de lege kerk binnenloopt, dan mis je iets. "Waar is iedereen", vraag je je dan af. Dit gebouw is ook zo groot en oud, dat je ook een beetje het gevoel krijgt dat de mensen die in de eeuwen voor ons naar deze kerk zijn gegaan, met je meedoen.'

Toch weet de predikante wel snel om te schakelen als ze aan haar dienst moet beginnen. 'Zodra ik het rode lampje op de camera zie branden, dan vergeet ik het. Dan zie ik de mensen voor me, ik denk aan ze en dan komt de communicatie op gang. Vanaf dat moment vind ik het ook niet lastig meer. Dan vind ik het juist fijn dat ik iets voor ze kan betekenen.'

Eén van de camera's in de Hooglandse kerk | Foto: Omroep West

'Wat ook wel grappig is: als ik in het oog van de camera kijk, dan zie ik meteen iedereen, en iedereen ziet mij. Het wordt een een-tweetje', vertelt Klokke, die dit als een voordeel ziet. 'Normaal gesproken kijk ik rond. Nu heb ik constant contact met de mensen die achter de laptop of televisie zitten.'

Feest

Pasen is een feest, maar gaat de predikante erin slagen dit via een camera goed over te brengen? 'Ik weet niet of het met ons kleine groepje gaat lukken een feestsfeer te krijgen', is Klokke eerlijk. 'Maar je kan natuurlijk ook zeggen dat de boodschap van Pasen nu extra aanspreekt.' Clarisse vertelt: 'Dit is het feest van de opstanding. De dood heeft niet het laatste woord. Na vallen kan je ook weer opstaan. En deze boodschap nemen wij ook mee in ons leven.'

De diensten van de Hooglandse kerk zijn via de YouTube-pagina van de Leidse Binnenstadsgemeente te bekijken.

LEES OOK: Bijzondere 'drukte' bij kerkdienst in Leiden