Spanning bij verpleeghuizen om corona: 'Krijg je het binnen of niet'

In 900 van de 2500 verpleeghuizen in Nederland heerst corona, bijna 40 procent. Juist daar waar de kwetsbaarste groep ouderen zich bevindt zijn de risico's het grootst. Dat roept veel vragen op. Zijn er genoeg beschermende maatregelen? Is er genoeg personeel? Hoe houden de bewoners zich?

Ook voor Libertas Leiden was het raak. Libertas biedt thuishulp en heeft vier woonzorgcentra in Leiden. In twee van de woonzorgcentra is het coronavirus geconstateerd bij bewoners.

'Het voelt als een soort tombola of je het virus in je huis krijgt of niet', zegt Tanja Ineke, bestuurder van Libertas in Leiden. 'Het is schrikken als je 'het hebt' maar vervolgens ga je leven bij de dag en doen wat er gedaan moet worden.'

Is het te beheersen tot nu toe?

Ja, het is te beheersen. Het is voor ons makkelijker dan dat het voor de Brabanders was. Wij wisten wat de symptomen van het virus zijn, waren in die zin beter voorbereid en konden gelijk goed handelen. De besmette mensen zijn gelijk in sociale isolatie gezet in hun kamer, er wordt meer schoongemaakt en alleen een vast team van medewerkers mag naar binnen.

Maken jullie je zorgen?

Natuurlijk maken wij ons zorgen. Maar het is te doen. Je moet iedere dag weer acteren met de gegevens die je dan voor handen hebt. Zo matigden we in de begintijd het bezoek, daarna was alleen familie toegestaan en nu helemaal niemand meer. Dat is voortschrijdend inzicht.

Hanteren jullie extra maatregelen boven op de eisen van het RIVM?

We maken extra schoon. In de thuiszorg werken we met vaste routes en vaste mensen. Dat is minder efficiënt, maar wel veiliger. Ook in de huizen werken we met vaste teams en het personeel staat zoveel mogelijk op één locatie en wordt niet uitgeleend aan een andere locatie. We betrekken extra personeel van Care to Care, een regionale arbeidsmarktorganisatie die personeel voor ons zoekt bijvoorbeeld onder gepensioneerden.

Hoe doen de bewoners het?

De bewoners houden zich heel kranig, ze hebben begrip voor de maatregelen. Het helpt erg als de familie en de mantelzorgers de maatregelen ook ondersteunen. Daarnaast zet het personeel zich enorm in. En ook de Leidenaren bieden steun in de vorm van tuinconcerten, bloemen en gebak.

Hoe is het met de stand van de beschermende middelen?

Vandaag heb ik genoeg en tot nu toe heb ik nog nooit tekort gehad. Maar als ik nu zes coronapatiënten in de thuiszorg krijg heb ik wel een probleem. Daar wil ik niet teveel over nadenken. Gelukkig worden vanaf deze week de personeelsleden in het Alrijne Ziekenhuis getest. Dat moet bescherming gaan bieden.

Houdt het personeel het nog vol?

Ja, ze houden het nog vol. Er is een enorme inzet. Maar we moeten wel goed kijken hoe we het nog even vol gaan houden. Mensen kunnen altijd bij hun leidinggevende terecht als ze er even doorheen zitten; we hebben een preventiemedewerker én we bieden psychologische hulp aan als mensen dat willen. Hou Vol!

LEES OOK: Mirjam (53) keert terug naar de zorg: 'Ik wil in deze coronacrisis mijn steentje bijdragen'