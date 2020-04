Soap Pauwen en Reigers is terug: vanaf eerste paasdag herhaald bij Omroep West

De première, eind oktober 2008 in Pathé Buitenhof in Den Haag, is in de woorden van verslaggever Erik Kooyman: 'Op z'n Haags aangepakt, geen kapsones, gewoon een rood lopertje, maar... wel met stijl... nou ja...' Op dat moment komt er een open pooierbak met uitbundig geklede dames erin aanrijden. Een contrast met het tamelijk ingetogen en keurig in gala gestoken premièrepubliek.

Het staat symbool voor de tegenstelling die als een rode draad door de hele tv-serie Pauwen en Reigers heen loopt. De werelden van hoofdpersonen Paul en Rudolph (allebei gespeeld door Bas Muijs) verschillen erg: de één is een volksjongen uit Scheveningen en de ander is een telg uit een rijke familie in de Duin- en Bollenstreek.

Acteur Eric Bouwman speelde Victor Aerts in de serie. Hij herinnert zich: 'We waren boeven. We waren allemaal kleuters op de set, elke keer weer had de regisseur het zwaar met ons. Ik heb echt de ballen uit mijn broek gelachen. Het was zó'n ongelooflijk leuke tijd. Met alle acteurs... Bas Muijs en ik kennen elkaar sowieso al goed en Bas is echt een ongeleid projectiel op de set.'

Eric Bouwman in FRITS! (2015) | Foto: Omroep West

Gèn en humoâh

Bas Muijs, tegenwoordig radiopresentator van Muijs in de Morgen bij Radio West, beaamt: 'Ja, ik houd er wel van dat er een beetje gegeind wordt, zodat we allemaal een beetje fris en alert zijn, maar soms overdreef ik het een beetje. Je moet ook niet vergeten dat ik wat jonger was dan nu (destijds was Bas 31 jaar, red.) maar die gein en humor, ook met Steven Evenblij, was er zeker. Eric Bouwman zelf was trouwens ook een geinponem.'

Eric: 'We hadden een scène waarin Bas mij op een gegeven moment snapt bij zijn liefje, en dan slaat hij mij voor mijn muil. Die hebben we later in de edit teruggekeken en de editor zei tegen mij: was-ie nou raak die klap? We hebben 'm beeldje voor beeldje teruggekeken en het was gewoon niet te zien... En hij had 'n bos bloemen in z'n handen en ik denk dat we een uur bezig geweest zijn om de kamer waar die scène zich afspeelde weer een beetje toonbaar te plukken. Want Bas, als die aangaat... die denkt: nou die scene gaat lekker, ik heb die bos bloemen in mijn hand, ik geef die Eric er nóg een keer van langs met die bos bloemen! Nou daar was echt niks meer van over!'

Haagse Peitâhtsje

'Het was ouderwets gallen, met elkaar, maar ook met de dames trouwens. En wat voor beter decor kan je verzinnen dan Scheveningen en het centrum van Den Haag?', is de retorische vraag van Stephan Evenblij, die Haagse Petertje speelde. 'Als ik in een serie speelde waar ook een andere Hagenees in zat, was het altijd leuker... je herkent wat bij elkaar. In dit geval was de regisseur, Hans Scheepmaker, ook een Hagenaar en dat maakt het allemaal extra leuk, want je kent de locaties, je kent de plekken waar je speelt.'

Stephan Evenblij (2011) | Foto: ANP

'Je zit met elkaar als Haagse clubje en je denkt: we gaan er samen iets gaafs van maken. We gaan de wereld wel even laten zien wat we kunnen. Een soort: 'Wij tegen de wereld' gevoel. Dat maakte deze serie zo ongelooflijk waardevol', zegt Eric Bouwman. 'Het is gewoon echt heel leuk als je met een groepje bekenden iets gaafs kan maken, dat zie je er in terug. Ook als ik het weer terugkijk, dan is het echt een feest. Ik vind het heel leuk dat het weer te zien is.'

'Bèjje nie naah 020 vehùisd?'

Jessica Mendels, die Tamara Groeneveld speelde in de serie, herkent dat wel: 'Ja, dat 'Wij tegen de wereld'..., ik denk dat veel Haagse mensen in 'ons wereldje' dat herkennen. Want het is toch altijd Amsterdam of het Gooi. Dat ze zeggen: 'Oh, woon jij nog in Den Háág??? Ben je niet naar Amsterdam verhuisd?' Dat is er nog altijd. En het is inderdaad zo dat als je dan als Hagenezen bij elkaar denkt: ik mag nu iets in mijn eigen regio maken en we zullen ze eens even een poepie laten ruiken, dat wij het ook gewoon kunnen!'

'Echt, het was zo genieten', zegt Eric Bouwman. 'En ik denk dat je dat ook terugziet in de serie: de lol die je als acteurs hebt, vertaalt zich gewoon één op één in hele mooie en hele gave scènes. En het was voor mij heel belangrijk. Want ik kwam uit het Onderweg naar Morgen-wereldje, waar je een beetje leert wat acteren is. Maar dit was de allereerste rol waarin ik een karakter kon vormen zoals ik dat wilde en een totaal ander personage kon neerzetten. Voor de jaren daarna heeft mij dat echt heel erg geholpen. Voor mij als acteur was het echt een heel belangrijk moment. En ik heb er hele goede vrienden aan over gehouden.'

'Ein lach van oâh tot oâh'

'We hebben het gefilmd in november, december', herinnert Jessica zich. 'Het was echt steenkoud. En mijn karakter, Tamara, die nam het niet zo nauw. Die hield van hoe korter, hoe beter met de rokjes en jurkjes. Dus wij waren daar aan het filmen alsof het hoogzomer was, maar ik stond op de Scheveningse boulevard in een minirok, wel met een lamp die de sféér heel warm maakte, maar het was dus erg koud. Maar toch, omdat het zo gezellig was en het er ook zo zomers uitziet, heb ik toch hele warme herinneringen aan deze periode. Want alleen bij het horen van die tune, of als ik lees dat het herhaald gaat worden, krijg ik al een lach van oor tot oor. Het was echt hard werken, maar zo ongelooflijk genieten.'

Ook Bas Muijs herinnert zich de periode van Pauwen en Reigers vooral als een heel erg leuke tijd: 'Het was nieuw voor Den Haag. Hoewel de regiosoap al wel bestond, onder meer in Twente. Maar wat ik daarna heb gemerkt in Den Haag, is dat iedereen zo ongelooflijk trots was op deze serie, niet normaal. Dat maakte ons als makers natuurlijk ook heel erg trots.'

Creiatieve Haagse mákâhs

Jessica: 'Het was heerlijk om in Den Haag te werken in plaats van dat je naar het Gooi moet. We werkten ook met allemaal gelijkgestemden, allemaal Haagse acteurs, wat het ook een beetje ons kent ons maakt. Ook het script was heel leuk en we werkten met zoveel grappige acteurs, wij moesten soms zó hard lachen, dat maakt het gewoon tot een feestje.'

Stefan Evenblij denkt met zóveel plezier terug aan Pauwen en Reigers, dat hij wel weer eens een nieuwe Haagse serie bij Omroep West zou willen zien, ook al hebben omroepen tegenwoordig minder te besteden dan elf jaar geleden, toen de serie voor het eerst werd uitgezonden. 'Ik geloof dat je met product placement best wel het één en ander voor elkaar kan krijgen', zegt-ie hoopvol.

Massaal kèke!

'En met wat creatieve Haagse makers denk ik dat je een hele leuke mooie serie kan maken', aldus Evenblij. 'Alleen ja, dan moeten mensen wel met z'n allen gaan kijken natuurlijk. Dus wat mij betreft: uitzenden die handel, iedereen massaal gaan kijken en nóg zo'n serie op de buis.'

De herhalingen beginnen eerste paasdag om 17.00 uur.

KIJK NU ALVAST: Aflevering 1 Pauwen en Reigers