Haagse Ana Maria strijdt voor Nederland in wiskunde Olympiade

Waar de meeste wedstrijden in deze coronatijd worden afgelast, gaat de 'Wiskunde Olympiade voor Meisjes' wel door. Een van de deelnemers van het Nederlandse team is de Haagse Ana Maria Mekerishvili. Het evenement, met meer dan 50 deelnemende landenteams gaat woensdag van start. Virtueel, dat wel.

Het European Girls’ Mathematical Olympiad ofwel EGMO, zou dit jaar toepasselijk in Egmond aan Zee worden gehouden. De organisatie besloot het evenement wel door te laten gaan, maar dan op afstand via de computer.

Het doel van de EGMO is om deelname van meisjes aan wiskundewedstrijden meer te stimuleren. Hoewel het een Europese wedstrijd is, doen ook landen als Japan, Australië en Mexico mee.

Het evenement duurt zeven dagen. De deelneemsters werken in hun eigen land gedurende twee wedstrijddagen aan zes pittige wiskundeopgaven. 'Drie sommen per dag en daarvoor hebben ze dagelijks 4,5 uur de tijd', legt Sietske Tacoma van EGMO uit.

Een rekenmachine is verboden

De berekeningen worden met pen en papier uitgevoerd, elektronische hulp, zelfs een rekenmachine, is verboden. 'Die heb je voor dit soort wiskunde ook niet echt nodig', stelt oud-deelneemster Sietske gerust.

'We hebben afspraken gemaakt met de begeleiders over toezicht en surveillance. Het kan niet precies zo gaan als in een normale situatie. Maar we hebben er vertrouwen in. Mocht een uitslag heel raar zijn, dan zullen we en nog eens goed naar kijken.'

Eervolle vermelding

Voor de 17-jarige Ana Maria is het de tweede keer dat ze meedoet aan de Olymiade. In 2019 haalde ze een eervolle vermelding voor het foutloos oplossen van één van de zes opgaven. 'Ik vind wiskunde gewoon leuk en heb Wiskunde B en Wiskunde D in mijn vakkenpakket.'

Ana Maria is in september met haar team begonnen te trainen voor de wedstrijd. De eerste wedstrijddag voor het Nederlands team is donderdag. 'We zijn gemiddeld goed', zegt ze bescheiden.

Dubbel aan de bak

Ondertussen moet de Haagse deze week dubbel aan de bak. 'Ik doe dit jaar eindexamen en mijn school, het Edith Stein College, moest nog één eindexamenronde afnemen.' Wat het wiskundetalent volgend jaar wil gaan studeren weet ze nog niet. 'Ik twijfel tussen Lucht- en Ruimtevaarttechniek en Geneeskunde.'

Op het oorspronkelijke programma van EGMO was voor de deelneemsters ook veel ruimte om elkaar en Nederland te leren kennen.Voor het virtuele evenement is een app ontwikkeld waarin gedurende de week verschillende wiskundige activiteiten worden aangeboden, zoals een kubusmozaïek-ontwerpwedstrijd, een workshop kubussen vouwen en een forum om te discussiëren over de wedstrijdopgaven en andere wiskundige puzzels.

Wil jij het ook proberen? Dit is een opgave uit de Olympiade van 2019