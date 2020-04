Coronavirus stuurt avontuur in de war, Sophie (16) zeilt vanuit de Caraïben terug naar Nederland

De reis begint zondag 1 maart. Sophie vliegt met 24 andere leerlingen naar Sint-Maarten. De kinderen gaan aan boord van het zeilschip Wylde Swan en het plan is om in vijf weken lang langs de Bovenwindse Eilanden, Jamaica en Cuba te varen. Ook volgen de scholieren (trainees), in de leeftijd van 14 tot 17 jaar, een lesprogramma over natuur en duurzaamheid. Na 2,5 week varen, wordt het schip ingehaald door de coronamaatregelen.

'Voor Sophie was het van jongs af aan een droom om aan zo’n zeiltocht mee te doen', vertelt vader Sander. 'Ze is heel avontuurlijk ingesteld en toen ze in groep 8 hoorde van het bestaan van tochten waarbij je over de wereld vaart en tegelijkertijd schoolwerk doet, wist ze meteen: dit ga ik ook doen.'

'Het is dus niet alleen maar pret hebben tijdens de reis. Schoolwerk maken is een belangrijk onderdeel van de ervaring. Sophie zit in de vierde klas op het Sorghvliet Gymnasium. Voordat ze vertrok, moest ze bij alle leraren langs om de lesstof voor die periode mee te krijgen zodat die aan boord gewoon gemaakt kon worden.'

Koffer gepakt met kleding voor de subtropen

'Ze heeft hard gewerkt om het geld voor de tocht bij elkaar te sparen. Via een baantje op het strand, bij de supermarkt en natuurlijk verjaardagsgeld. En toen brak de dag van vertrek aan. De koffer was gepakt met kleren voor vijf weken subtropen, T-shirts, korte broeken en een warme trui voor in het vliegtuig.'

'En dan sta je op om 6.00 uur ’s ochtends op Schiphol. De kinderen hebben alleen maar aandacht voor elkaar. Voor ons als ouders was het wel een beetje moeilijk. Voor het eerst is je kind zo lang van huis. Er zijn wel wat traantjes weggepinkt. De reis was begonnen en elke week kwam er via de satellietverbinding een lange mail. We hoorden van Sophie dat het goed ging en ze had het met een nieuwe groep vriendinnen erg naar haar zin.'

Wylde Swan werd bij havens geweigerd

'En toen werden we ineens gebeld door Masterskip, de organisator van de reis. In Nederland waren we inmiddels de intelligente lockdown ingegaan, en je hoopt dat het coronavirus hier in Europa blijft. Voor Masterskip was het duidelijk dat de leerlingen niet meer terug zouden kunnen vliegen zoals gepland. Havens gingen op slot, waardoor de Wylde Swan bijna nergens meer welkom was. Wij als ouders werden individueel geïnformeerd over de gewijzigde plannen om met de groep terug te zeilen naar Nederland. We waren wel verrast, was het coronavirus zo ver? We vonden het best spannend, maar de boot is er technisch op gebouwd en de crew heeft hier ervaring mee.'

'Toen is er flink ingeslagen: voedsel, diesel, water en de kinderen moesten warme kleding kopen. De terugtocht verloopt in twee etappes. Ze zijn ook bij de Azoren geweest om nieuwe voorraad te kopen. Niemand mocht van boord. '

Niet meer snoepen en snaaien

'De kinderen krijgen nu drie maaltijden per dag. Snoepen en snaaien is er niet bij.' Lachend voegt hij toe: 'Sophie heeft een waslijst aan lekkers opgegeven dat we in huis moeten hebben als ze weer terug is.'

'Het was wel een overgang voor de kinderen. Van veel afwisseling en activiteiten naar alleen maar water om je heen. Sophie was bang dat ze zich zou gaan vervelen. De kinderen werken actief mee en draaien nu ook shifts op het schip. Elke dag is er een happy hour. Dat is niet zo gezellig als het klinkt. Dan moet er gezamenlijk gepoetst worden. Corvee hoort er ook bij. Dus als de kinderen zich gaan vervelen, kruipen ze hun kooi in om wat extra te slapen.' Pedagogisch voegt Sander er nog aan toe: 'En vervelen is ook goed voor hen in deze tijd met veel social media. '

Sophie in onze armen sluiten

'Aan boord zijn genoeg schoolboeken en Sophie kan ook gewoon doorwerken in haar eigen lesmateriaal. De leiding is nog steeds heel streng met het lesprogramma. Dat vindt Sophie wel vervelend. De toetsen die ze normaal in deze periode heeft, zijn door Sorghvliet uitgesteld. Ze vindt het nu moeilijk om gedisciplineerd te blijven.'

'We kijken op geotrack mee. Elke dag zie je dat ze weer een stukje verder zijn. Afhankelijk van de wind wordt De Wylde Swan tussen 20 en 24 april terug verwacht in Harlingen. Sophie is blij dat ze dan toch nog een stukje van de lockdown meemaakt. En wij zijn blij dat we haar weer in onze armen kunnen sluiten.'