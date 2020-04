Dierenambulance Leiden heeft financiële hulp nodig, maar krijgt niks van provincie

De Dierenambulance in Leiden is teleurgesteld. De organisatie had de provincie om financiële steun gevraagd, maar dat is afgewezen. Eerder haalde de dierenopvang al bakzeil bij verschillende gemeenten. 'Terwijl hierover gedebatteerd wordt zitten wij nog steeds met financiële problemen', zegt Jaap van Meijgaarden voorzitter van de Stichting ter Ondersteuning Dierenambulance-Vogelasiel regio Leiden.

'Wij zijn geheel afhankelijk van donateurs en giften. Voor de dekking van onze kosten hebben wij de gemeenten eind 2018 gevraagd om ons te gaan financieren. Meerdere gemeenten hebben financiering afgewezen en hebben ons doorverwezen naar de provincie.'

Volgens gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks) ligt die taak juist niet bij de provincie. In de Wet natuurbescherming staat dat de zorg voor gewonde en zieke dieren bij iedereen ligt. Volgens Potjer heeft dat echter geen betrekking op individuele dieren, maar alleen op de zorg voor grote groepen dieren en planten, schreef hij eerder in een brief aan de gemeente Teylingen.

Samenwerken

De gemeenten Teylingen, Katwijk, Leiden, Oegstgeest en Voorschoten vroegen de provincie eerder al om te helpen met de opvang en zorg van gewonde wilde dieren. Wethouder Arno van Kempen (Teylingen) schreef toen dat de gemeente al haar opvangplicht doet, maar de provincie niet.

Toch is er een lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Volgens Potjer is er in 2019 een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. 'In die motie staat dat de regering in samenwerking met de gemeenten en provincies een landelijke richtlijn gaan ontwikkelen voor vergoedingen aan zelfstandige, lokale en regionale wildopvangcentra', schrijft Potjer.

Kastje naar de muur

Voor Van Meijgaarden is het een schrale troost. 'Op de korte termijn zijn wij hier helaas niet mee gediend', legt hij uit. 'De verantwoordelijkheid verspringt nu van gemeente tot provincie, en weer terug. Dit kan nog jaren duren.' Daar zit het probleem. De dierenambulance is vrijwel compleet afhankelijk van donaties en giften om de kosten te dekken. 'Terwijl hierover gedebatteerd wordt zitten wij nog steeds met financiële problemen.'

Dat de provincie toch open staat voor een regeling over de financiering van de stichting vindt Van Meijgaarden een pluspunt. 'Maar totdat het onderzoek naar de financiering is afgerond, moeten wij maar zien hoe wij de eindjes aan elkaar knopen. Wij blijven dus een beroep doen op de verantwoordelijkheid van zowel gemeenten als provincie om onze werkzaamheden te financieren.'

