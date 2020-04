Antistof tegen coronavirus in de maak: 'Maar niet voor 2021'

'Wij hebben als visie dat we menselijk lijden ten gevolge van infectieziekten en kanker willen reduceren', vertelt Havenga. 'We werken ook aan antilichamen die het coronavirus kunnen neutraliseren. Er zijn al heel potente antistoffen geïdentificeerd en die moeten geproduceerd worden. Maar voordat we zover zijn dat ze op veiligheid getest kunnen worden bij mensen, zitten we al wel in begin 2021.'

Batavia Biosciences heeft ook vestigingen in Woburn (Verenigde Staten) en Hongkong. In de Leidse labs op het Bio Science Park wordt een basis gelegd voor de productie van vaccins. 'Je groeit cellen, die heb je nodig om te infecteren met het virus', legt viroloog Matthijs Baart uit. 'Dat gaat zich op die cellen vermenigvuldigen. En dat is eigenlijk de basis voor de ontwikkeling van een vaccin. Meer cellen, meer virus, waardoor we meer vaccins kunnen maken.'

Koninklijke onderscheiding

Havenga heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het bestrijden van virussen. Twee jaar geleden kreeg hij daarvoor een koninklijke onderscheiding. In zijn woonplaats Alphen aan den Rijn werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Door goedkope vaccins te ontwikkelen tegen levensbedreigende virussen heeft hij al vele levens gered, zo zei hij destijds na de jaarlijkse lintjesregen tegen mediapartner Studio Alphen.

Over de nabije toekomst heeft Havenga zorgen, aangezien er steeds meer virussen zijn die van dieren op mensen springen. 'In 1968 was er de Hongkong-griep. in 1999 het westnijlvirus. In 2002 hadden we SARS, in 2012 MERS. We hebben ebola en zika gehad', somt de Alphenaar snel op. 'Dus je ziet dat de frequentie toeneemt.'

Wapenen tegen aanvallen

'Aan de andere kant zie ik dat we in Europa niet goed in staat zijn om ons te wapenen tegen dit soort aanvallen van pathogenen (ziekteverwekkers, red.), zal ik maar zeggen', vervolgt hij. 'Het is elke keer toch weer elk land voor zich. Sterker nog, in Nederland worden instituten die zich bezighouden met vaccinproductie eerder ontmanteld dan opgebouwd.'

Desondanks heeft Havenga er vertrouwen in dat het coronavirus kan worden uitgeroeid. 'Absoluut. Als je ziet wat voor enorme ontwikkeling er wereldwijd plaatsvindt op het gebied van onderzoek en hoe snel we weten hoe dit virus zich gedraagt, ook buiten de mens. Dan ben ik ervan overtuigd dat we deze strijd gaan winnen. Het is alleen de vraag hoe snel en hoeveel slachtoffers erdoor worden geëist. Wat dat betreft, ben ik wel optimistisch.'

