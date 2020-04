Regiogenoten in het buitenland: 'Ik ben al een week niet buiten geweest'

Barend van Gilst, Pergola in Italië

Barend en Annelies van Gilst (Foto: privé)

'Italië is nog steeds verschrikkelijk mooi', vertelt Rijswijker Barend van Gilst. Hij woont al bijna twintig jaar met zijn vrouw Annelies in het Italiaanse Pergola. 'Het is een hele rare situatie. We mogen de deur eigenlijk niet meer uit, alleen om boodschappen te doen. Ik heb het geluk dat ik in een groot huis woon, met een grote tuin, dus we vermaken ons wel. Je zou maar met je hele familie op vijf hoog achter in Bergamo wonen, terwijl je nergens naartoe mag. Ik moet er niet aan denken', vertelt Barend aan Studio Haagsche Bluf op Radio West.

'De provincie waar ik in woon, Pesaro-Urbino, was één van de eerste provincies die in totale lockdown gingen. Maar hier in het binnenland merk je er weinig van, behalve dat iedereen ontzettend braaf z’n best doet om zich aan de regels te houden. Als we naar de supermarkt gaan doet iedereen handschoentjes aan, mondkapje voor en gaan we één voor één de supermarkt in. De stemming is goed, iedereen is vrolijk en het weer helpt ook mee.'

Barend woont op een landgoed, waar hij appartementen aan toeristen verhuurt. 'Dat is onze grootste zorg. Gaan wij nog een seizoen krijgen? Ik weet het niet. Het is niet te voorspellen. Ik hoop dat als iedereen zich gedraagt en niet met z’n allen gaan feestvieren. Er wordt verwacht dat het in mei weer beter moet gaan. Wie weet worden er dan maatregelen versoepeld. Het blijft spannend.'

Roos Oudemans, Valencia in Spanje

Roos Oudemans met haar familie (Foto: privé)

'Ik ben al een week niet buiten geweest.' De Haagse Roos Oudemans woont met haar man Bas en twee kinderen in het Spaanse Valencia. 'Zeker het begin van de lockdown vond ik heel heftig. De eerste dag voelde ik de minuten echt wegtikken, het werd alleen maar zwaarder. Ons bedrijf Verrassend Valencia ging dicht, de kinderen moesten binnen blijven, dat was super heftig. Na een tijdje raak je toch aan gewend. Maar als de deur weer open mag, ben ik een van de eerste die weer naar buiten gaat.'

Naar buiten is nu echt geen optie. 'Mijn ouders wonen hier ook in de buurt. Mijn moeder werd door de politie aangesproken toen ze hun hondje uitliet. Volgens de politie was ze te ver van haar huis vandaan. Nog een keer en dan zouden ze een boete van drieduizend euro krijgen.'

Roos leeft van het toerisme, met haar bedrijf Verrassend Valencia. 'In het begin heb ik in tranen mijn moeder opgebeld en gevraagd of we in het ergste geval bij hen konden wonen. Maar we hebben ons met het vaste team herpakt en zijn bezig met nieuwe ideeën.'

Mildred Hoogenboom, Penne in Italië

'Er is hier geen intelligente lockdown zoals in Nederland, maar echt alles is hier dicht.' Mildred en Marcel Hoogenboom uit Leiden hebben een Bed & Breakfast in de Italiaanse streek Abruzzo. 'De berichten liegen er natuurlijk niet om. Tot begin maart was er bij ons nog niet zoveel aan de hand. Totdat in het weekend van 7 maart de regering besloot om Noord-Italië dicht te gooien. Dat bericht lekte uit en toen hebben heel veel Italianen de trein naar het zuiden gepakt. Toen is het heel snel misgegaan.'

De Bed & Breakfast is voorlopig gesloten. 'We zouden met Pasen helemaal vol zitten, maar de vliegtuigen staan stil, de grens is dicht. We hebben dus geen gasten.' Hoe het daarna zal gaan is onzeker. 'Ons seizoen begint normaal halverwege mei. We hebben nog maar één annulering. We hebben het idee dat mensen gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. We ontvangen ze graag, maar het is onzeker of dat kan.'

'Als we dit jaar geen gasten kunnen krijgen, betekent dat we geen inkomen hebben. Deze week heeft president Conte gezegd dat ze 400 miljard aan overheidsmaatregelen gaan treffen. Maar als B&B ben je geen bedrijf, we betalen alleen inkomstenbelasting. We komen daardoor waarschijnlijk als allerlaatste aan de beurt. Ik maak me daar best wel zorgen om. Het voordeel dat je ook minder uitgeeft: je gaat niet uit eten, je blijft thuis en doet één keer in de tien dagen boodschappen. Dat is het.'

Gillian Backer, Swinden in Groot-Brittannië

'Wij houden ons graag aan de regels, dus so far so good. Het is een moeilijke tijd voor iedereen.' Gillian Backer woont al veertien jaar in het Englse plaatsje Swinden. De met het coronavirus besmette premier Boris Johnson domineerde het Britse nieuws afgelopen week. 'Ik hoop dat het een eyeopener voor hem is, zodat hij meer in de gezondheidszorg gaat investeren. De mensen die het minst betaald krijgen, zetten nu hun leven op het spel.'

'Ik praat veel met mijn moeder in Suriname en mijn zus in Den Haag en wat blijkt: mensen gedragen zich overal hetzelfde. Een beetje nonchalant. Ik zie hier ook hele gezinnen in het park zitten, oude mannetjes die een gezellig wandelingetje maken. Ik denk dan: dat kan toch echt niet? Ik vind dat toch wel een beetje eng.'

Gillian gaat jaarlijks een aantal weken op bezoek bij haar zus in Den Haag. 'Ik kijk er altijd heel erg naar uit, maar ik weet niet of het er dit jaar inzit.'

Marjorie Koerts-Lensvelt, Haute-Vienne in Frankrijk

'Ik moet eerlijk zeggen dat het ons meevalt.' De Voorschotense Marjorie Koerts-Lensvelt woont in Haute-Vienne in Frankrijk. 'We wonen vooral buiten, dat scheelt natuurlijk. We kunnen hier een uur wandelen zonder dat we iemand tegenkomen. Dat is tegelijkertijd ook het vervelende: onze vrienden zien we niet.'

In Frankrijk mogen mensen alleen voor het noodzakelijke naar buiten. 'En je moet altijd een formulier meenemen waarop staat waarom je weggaat. Er is vreselijk veel politie om dat in te gaten te houdt. Ik weet niet waar ze ze vandaan halen, maar ik denk dat iedereen van bureau is gehaald en op straat staat. Ik woon in een dorp van 320 mensen en zelfs hier staan ze zo nu en dan.'

Koerts-Lensvelt zit in de gemeenteraad van Haute-Vienne, maar die komt voorlopig niet bijeen. 'We appen heel veel. Het is erg jammer dat we elkaar niet meer kunnen zien. Na een vergadering drink je vaak een glaasje, we organiseren veel. Dat kan nu niet. Ik heb wel pas chocolaatjes aan een verpleegkundige gegeven om aan eenzame ouderen te geven, zodat ze weten dat we aan ze denken.'

