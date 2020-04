Diabeet Justus: 'Bij code zwart kom ik als multi-patiënt niet in aanmerking voor een IC-bed'

Het is natuurlijk niet te hopen dat het zover komt voor Justus, maar als de 2400 IC-bedden in Nederland allemaal bezet zijn, moeten er pijnlijke keuzes worden gemaakt. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft een draaiboek klaarliggen voor dit zwarte scenario (draaiboek pandemie deel 1). Daarin staat wie er tijdens de zogenoemde code zwart niet meer in aanmerking komt voor een IC-bed.

Dit noemt men triage en is van kracht bij een pandemie, zoals we die nu kennen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de kans om te overleven bij een IC-opname en de levensverwachting. 'Tijdens een pandemie worden patiënten met een in redelijkheid geschatte korte- en lange-termijn overleving van minder dan twintig procent niet meer opgenomen.'

Inslapen

Ten Berge heeft niet alleen de pech dat hij diabeet is, hij heeft ook onderliggende aandoeningen. Iets waar hij niet om heeft gevraagd en ook niets aan kan doen. Hoewel hij de behandelend arts niets verwijt ('in het ziekenhuis doen ze hun stinkende best'), komt de mededeling wel als een schok. 'Het is nog geen code zwart. Je hoort dat er nog genoeg bedden zijn op het moment. En toch krijg je al bericht: je wordt niet opgenomen.'

En daar blijft het niet bij. De moed zinkt hem in de schoenen als hij hoort wat er dan wel mogelijk is. 'Ik kom wel op een afdeling te liggen, want ik zal toch gedialyseerd moeten worden. Dan word je met een spuitje in slaap gehouden en dat voelt een beetje alsof je naar een dierenarts toe gaat om ingeslapen te worden.'

Groot onrecht

Zelf doet Justus er dan ook alles aan om het coronavirus niet op te lopen. Hij gaat alleen nog maar drie keer in de week de deur uit voor zijn dialyse in het ziekenhuis. Zijn zus doet de boodschappen voor hem. Het steekt hem daarom dat hij buiten op straat dagelijks buurtgenoten ziet die zich niets aantrekken van de maatregelen. 'Hier op het Jenny Plantsoen zie ik heel veel mensen buiten lopen, die gewoon naast elkaar zitten, met elkaar fistbumpen, elkaar de hand geven enzovoort.'

Deze mensen komen wel in aanmerking voor een plek op de IC. Voor Justus voelt dat als een groot onrecht. 'Als die mensen ziek worden, komen ze wel op een IC-bed terecht. Terwijl ik alles er aan doe om niet ziek te worden. En bij mij wordt bij voorbaat al gezegd: jij komt niet op een IC-bed te liggen.'

LEES OOK: Corona voelt voor verpleeghuizen als tombola: 'Krijg je het binnen of niet'