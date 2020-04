Thuisentertainment met Pasen: leuke tips om de kinderen (en jezelf) te vermaken

'Laat met het paasweekend vooral de structuur van de afgelopen weken los. Het moet echt voelen als vrije dagen. De lijn tussen werk en vrije tijd vervaagt in deze periode steeds meer', dat vertelt Tamara Heerschap van activiteitenwebsite Kidsproof.nl. 'Wij hebben daarvoor zogenaamde 'omdenk-uitjes' bedacht.'

Omdenk-uitjes

Een goed voorbeeld van zo'n omdenk-uitje is bijvoorbeeld een trip naar de kinderboerderij. Leuk, maar het mag nu even niet. Maak in plaats daarvan een eigen kinderboerderij in huis met knuffels en laat de kinderen die verzorgen. Of tover je woonkamer om tot bioscoop, compleet met popcorn en andere versnaperingen. 'Het vergt allemaal wel wat creativiteit', lacht Heerschap.

Wil je liever kamperen? Zet dan een tent in de tuin en kook je maaltijd op een gaspitje om het echte kampeergevoel te krijgen. Of ga bowlen met waterflessen en een bal. Houd dan wel echt de score bij om het spannender te maken. Geen reisje naar de Ardennen dit jaar, maar je kunt wel een fotoboek maken van alle andere activiteiten. 'Laat de creativiteit van je kinderen op de loop', vertelt Heerschap.

Knutselblog

Ook organisatie DoenKids zet volledig in op thuisentertainment. Op hun website verzamelt de organisatie tientallen tips over activiteiten om tijdens het paasweekend te doen. Denk bijvoorbeeld aan een paaseierenbingo of een speurtocht door het huis. Zijn de kinderen jonger en liever creatief in de weer? Maak dan pomponhaasjes.

Op de site van DoenKids staan niet alleen activiteiten, maar ook recepten en knutselideeën zoals Pasen in een potje.