Demonstraties bij Haagse abortuskliniek mogen gewoon doorgaan

Bij een abortuskliniek in Den Haag mag gewoon worden gedemonstreerd. Wel zijn al enige tijd geleden met de actievoerders afspraken gemaakt dat zij aan de overkant van de straat gaan staan en de bezoekers niet rechtstreeks aanspreken. Een gebiedsverbod voor de demonstranten, zoals een aantal partijen in de gemeenteraad suggereerde, is 'op geen enkele wijze aan de orde', aldus waarnemend burgemeester Johan Remkes.

VVD, D66, GroenLinks en PvdA in de Haagse gemeenteraad hebben zorgen over de situatie rond een abortuskliniek in het Statenkwartier. Volgens de partijen is er door meerdere organisaties aan de bel getrokken over georganiseerde en individuele acties waarbij vrouwen die naar binnen gingen, werden aangesproken. Soms zouden ze ook worden lastiggevallen. Mede daarom kwam er een actie op gang om de vrouwen door een buddy te laten begeleiden als ze naar de kliniek gingen.

De raadsleden Judith Oudshoorn, Marieke van Doorn, Erlijn Wenink en Janneke Holman vroegen daarom in maart van dit jaar, rond Internationale Vrouwendag, om ingrijpen door de burgemeester. 'VVD, D66, GroenLinks en PvdA staan pal voor het zwaarbevochten recht van vrouwen om een zwangerschap te beëindigen. De demonstranten belemmeren het werk van de klinieken de keuzevrijheid van vrouwen', stelden ze.

Moeilijk

De partijen zijn zich ervan bewust dat het stadsbestuur eerder had gezegd dat het moeilijk is om maatregelen te nemen. Aan een demonstratie mogen slechts beperkingen worden opgelegd 'ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden'. Maar de rechtbank in Limburg bepaalde recent dat een abortuskliniek thuishoort in een rijtje 'bijzondere plekken' waar sneller sprake kan zijn van 'wanordelijkheden'. Reden voor de politici om Remkes nog een keer te vragen om opheldering over de mogelijkheden om strenger op te reden bij de demonstraties in Den Haag.

De burgemeester gaat dat niet doen, maakt hij duidelijk in de antwoorden op de vragen van de partijen. 'Het college staat voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, het functioneren van de kliniek én het recht op demonstratie. Het college beseft hoe zwaar de gang naar een abortuskliniek voor vrouwen kan zijn. Het college is van mening dat vrouwen te allen tijde van het recht om een zwangerschap te beëindigen ongestoord gebruik moeten kunnen maken zonder mentaal lastig te worden gevallen door demonstranten', schrijft hij.

Afspraken

Daarom werden al eerder afspraken gemaakt over de plek waar de demonstranten kunnen gaan staan. Volgens de burgemeester gaat dat in principe ook goed. 'Bij de politie en de gemeente zijn geen klachten binnengekomen, die erop wijzen dat men zich niet aan de afspraken houdt.'

De organisatoren zouden bij de gemeente vooraf melden dat er tussen de tien en vijftien mensen willen gaan demonstreren. Dat blijken er in de praktijk steevast minder te zijn, aldus Remkes.

Acties

Bij de kliniek worden ook solo-demonstraties gehouden. De gemeente kan daar nauwelijks tegen optreden, aldus de burgemeester. 'Acties van een individu' vallen niet onder de regels die gelden voor demonstraties. Ze hoeven niet bij de gemeente te worden gemeld en er kunnen ook geen beperkingen aan worden opgelegd. Wel moeten demonstranten die in hun eentje komen zich ook aan de wet houden. Als dat niet gebeurt, treedt de politie op.