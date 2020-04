Onduidelijk of steekpartij Alphen en brief van korpschef verband hebben

Het is veel te vroeg om te concluderen dat er een verband is tussen een brief van korpschef Erik Akerboom en een steekpartij met dodelijke afloop in februari in Alphen aan den Rijn. Voor die steekpartij is een Alphenaar van 18 opgepakt. Politie en OM benadrukken dat in een bericht over het schadefonds in verband met de schietpartij negen jaar geleden in het Alphense winkelcentrum De Ridderhof.

Op 9 april 2011 schoot de 24-jarige Alphenaar Tristan van der V. in het winkelcentrum zes mensen dood, tientallen anderen raakten gewond. Vervolgens sloeg hij de hand aan zichzelf.

In een artikel, dat donderdag in de editie Groene Hart van het AD verscheen, vertelt een belangenbehartiger van een deel van de gedupeerden van het Ridderhofdrama, dat de 18-jarige man ooggetuige was van het bloedbad in het winkelcentrum en een trauma opliep.

Hij zou na het lezen van de brief van Akerboom, waarin de korpschef alle betrokkenen van de schietpartij informeert over het schadefonds, zijn doorgedraaid. Politie en OM benadrukken nu dat 'het onderzoek naar het geweldsincident tot op heden geen enkele ondersteuning oplevert voor deze bewering'.

Schadefonds

In februari kondigde de politie aan een fonds op te richten voor de afwikkeling van schadeclaims in verband met de schietpartij in De Ridderhof. Dat schadefonds is er nu. De stichting die het fonds beheert, gaat zelfstandig claims bestuderen en beoordelen van ruim honderd mensen of ondernemingen die destijds betrokken raakten. Zij verloren een naaste, liepen zelf letsel op of ondervonden materiële of financiële schade.

Het fonds staat onder voorzitterschap van Ruud Vreeman, voormalig Kamerlid en ex-burgemeester van Zaanstad, Groningen en Tilburg. Verder bestaat het bestuur uit twee letselschadeadvocaten. Om de onafhankelijkheid van het fonds te waarborgen, heeft geen van de bestuursleden momenteel een professionele relatie met de politie. Ook zijn zij op geen enkele manier betrokken bij het schietincident in Alphen aan den Rijn.

