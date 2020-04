Ziekenhuizen houden ruimte vrij voor essentiële 'niet-coronazorg'. Dat zegt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waarbij alle ziekenhuizen in de regio zijn aangesloten, in antwoord op vragen van Omroep West.

De laatste weken is er steeds meer bezorgdheid ontstaan over zorg die door de vele aandacht en capaciteit die de bestrijding van het coronavirus vraagt, is uitgesteld. Behalve heel veel poliklinische afspraken zijn onder meer diverse operaties, ingrepen voor hart- en vaatziekten, oncologische chirurgie of chemotherapie voor kanker sinds de uitbraak van de coronacrisis geannuleerd.

Deze week zei de voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) tegen Nieuwsuur dat corona alle overige zorg heeft 'gegijzeld'. Hij riep alle ziekenhuizen en huisartsen op de overige zorg snel te hervatten. De ziekenhuizen in onze regio zeggen dat te gaan doen. 'Vanuit het ROAZ is geïnventariseerd per patiëntencategorie welke zorg niet verder uitgesteld kan worden en voor deze groep patiënten wordt capaciteit voor operatiekamers vrijgehouden', aldus een woordvoerster.

Regionaal spreiden

Zij wil niet zeggen hoeveel medische ingrepen de afgelopen weken zijn geschrapt. 'Ziekenhuizen hebben zelf een goed beeld van de uitgestelde zorg. Alle zorg op het gebied van bijvoorbeeld oncologie, neurologie en cardiologie die binnen een maand moeten plaatsvinden, gaan gewoon door.' Er is volgens de woordvoerster afgesproken dat, als een individueel ziekenhuis deze zorg niet kan leveren, er regionaal gekeken wordt waar deze zorg wel geleverd kan worden. 'Hierdoor proberen wij de noodzakelijke niet-COVID-zorg te garanderen.'

De belangrijkste reden dat de ziekenhuizen hebben 'afgeschaald' en voor het uitstellen van operaties hebben gekozen, is om personeel vrij te maken en om te scholen tot IC-ondersteunend personeel of in te zetten op de 'COVID-afdelingen'. Ook hebben mensen zelf afspraken afgezegd of zelfs met spoedklachten een bezoek aan het ziekenhuis uitgesteld of gemeden.

Alleen 'verantwoord' uitstel

Een neuroloog van het HMC Westeinde in Den Haag zei deze week tegen Omroep West dat hij nog maar de helft van de spoedpatiënten binnenkrijgt, en een derde minder afspraken heeft. De angst om in de ziekenhuizen besmet te raken is volgens de ziekenhuizen zelf ongegrond. Zo worden mensen met coronaklachten via de huisarts naar speciale afdelingen gebracht. Bij de deur worden alle andere bezoekers bevraagd en getemperatuurd. Koortsige bezoekers worden apart genomen.

Het uitstellen van zorg gebeurt alleen indien dat 'verantwoord' is, aldus de ROAZ-woordvoerder. De beoordeling hiervan is aan de medisch specialist op basis van de door de beroepsvereniging vastgestelde richtlijn. 'Als patiënten zelf afbellen of zich niet melden, kunnen er wel degelijk medische risico's zijn.'

'Niet-coronazorg' uitgebreid

De niet aan het coronavirus gerelateerde zorg is in de ziekenhuizen afgelopen weken wat uitgebreid, 'ook om te voorkomen dat er later onvoldoende capaciteit is om deze in te halen'.