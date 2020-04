'Tinder 2.0': Leidenaar wil 28 dagen in quarantaine met zijn date

Daten in de coronatijd, het is geen match en dat zal het niet worden ook. De datingapps worden druk bezocht, maar een afspraak maken zit er voorlopig niet in. Leidenaar Burt van Dinter bedacht er iets op. Hij wil 28 dagen in quarantaine met zijn date. De zoektocht naar de ware is inmiddels begonnen.

'Ik ben nu een paar maanden vrijgezel en ben niet zo van de datingapps. Op iemand afstappen in de kroeg is meer mijn stijl, maar dat is nu lastig', vertelt Burt in zijn huis in Leiden. 'In quarantaine met iemand gaan, kan wel. Toen ik dat vertelde aan twee vriendinnen, is het idee ontstaan om een datingshow op YouTube te gaan maken', vervolgt de 27-jarige single. 'Voor we 28 dagen in quarantaine met elkaar gaan, gaan we eerst afzonderlijk van elkaar in quarantaine. Zo sluiten we ziekteverschijnselen uit.'

De liefdesassistenten van Burt - Evelien en Charlotte - zijn inmiddels gestart met de screening. Al tientallen vrouwen hebben zich aangemeld. Eerdaags starten de digitale dates. Daarna kiest Burt de leukste en hoopt hij na 28 dagen quarantaine een relatie over te houden aan het experiment.

Aanmeldingen

'We hebben meer dan zestig aanmeldingen nu. De leeftijd varieert tussen de 17 en 51 jaar. Er heeft zelfs een man gereageerd. Er is ook iemand voorbij gekomen die kinderen heeft, maar er zijn ook een stuk of vijf/zes aanmeldingen van mensen die reageren voor hun vriendin. Die zagen Burt wel zitten', vertelt Evelien.

Burt vervolgt: 'Misschien hadden we de datingshow wel de Leidse Oh Oh Cherso moeten noemen. Dan hadden we gelijk een hit gehad', vervolgt hij met een lach. 'We hopen wel dat er dat soort fragmenten tussen zitten. Het moet leuk zijn om naar te kijken. De enige afspraak die ik met mijn ouders heb gemaakt is dat er geen beelden online mogen waarin ik de liefde bedrijf. Dus geen naaktscenes? Uhhh.... als het goed is voor de kijkcijfers, wiet weet.'

Aanmelden voor Burt zijn datingshow kan nog tot en met eerste paasdag. Stuur een mail naar lockdownliefde@gmail.com.