Gemeente Lisse blokkeert verschillende wegen rondom bollenvelden

De gemeente Lisse heeft besloten de wegen rondom de Keukenhof en sportpark Ter Specke af te sluiten met hekken. Ook staan daar handhavers die het verkeer tegenhouden, ziet een verslaggever van Omroep West. De gemeente laat weten dat er toch mensen richting de streek komen en wil met deze afsluitingen voorkomen dat het net zo druk als zaterdag wordt.

Foto: Omroep West

In de hele Bollenstreek zijn zondag extra handhavers ingezet om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt. Zij kunnen dit weekend ook boetes uitdelen. Zaterdag was het door de drukte niet mogelijk om voldoende afstand van elkaar te houden.

De burgemeesters van Hillegom, Lisse en Teylingen meldden zaterdag teleurgesteld te zijn dat ondanks herhaaldelijk verzoek om niet te komen, toch veel mensen naar de bollenvelden togen. Daardoor konden mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. 'We snappen dat mensen graag naar de Bollenstreek komen in deze tijd. Maar het kan echt niet in deze coronacrisis', zeggen ze in een verklaring. 'Blijf dicht bij huis. Die 1,5 meter is zo belangrijk.'

Noordwijk sluit wegen naar strand af

Ook is het niet toegestaan om te kamperen aan de Leidsevaart tussen De Zilk en Halfweg in Lisse. De Leidsevaart is traditioneel een plek waar veel campers staan in het paasweekend.

De gemeente Noordwijk heeft alle parkeerterreinen rond de duinen en het strand weer afgesloten tijdens Pasen. Daarmee herhaalt de badplaats de maatregelen die twee weken geleden vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen. Ook deed burgemeester Wendy Verkleij weer een oproep om niet naar Noordwijk te komen.

