Aanrijding na achtervolging, autobranden in Den Haag

De politie wilde de man controleren omdat hij zou zijn weggereden bij een eerdere aanrijding. De automobilist negeerde echter het stopteken en ging ervandoor. Meerdere eenheden van de politie werden ingezet bij het achtervolgen.

De bestuurder bleek uiteindelijk onverzekerd en met een ongeldig verklaard rijbewijs te rijden, aldus de politie.

Autobranden

Elders in de stad brandden in de nacht van zaterdag op zondag twee auto's uit. Rond 2.00 uur werd de brandweer opgeroepen voor een felle brand aan de New Yorksingel. Twee voertuigen raakten zwaar beschadigd. In de Bakkerstraat was het niet veel later ook raak. Daar bleef de schade beperkt tot de motorkap van een auto.

Felle autobrand aan de New Yorksingel in Den Haag | Foto: Regio15

Naast de branden in Den Haag ging in Waddinxveen ook een auto in vlammen op. Dat gebeurde aan de Passage. Een naastgelegen voertuig liep schade op. In Waddinxveen zijn in de eerste maanden van dit jaar al veel autobranden geweest. Eind maart is er een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de branden.