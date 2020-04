Coronavirus: dodental met 86 gestegen naar 2823

De belangrijkste punten van dit moment:

Sinds zondag is het dodental met 86 gestegen naar 2823.

Het RIVM meldt 147 nieuwe ziekenhuisopnamen.

Ook op Tweede Paasdag zijn 'traditionele paasuitjes' ongewenst

Voor de Hornbach staan lange rijen, bollenvelden uitgestorven

Aantal doden door coronavirus stijgt met 86 naar 2823

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2823. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen dag 86 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD's in het land.

Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. De cijfers willen dus niet zeggen dat in de afgelopen 24 uur 86 mensen zijn overleden. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Het RIVM heeft 147 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen doorgekregen, 56 minder dan zondag, maar ook deze cijfers zijn niet altijd actueel. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8729 mensen opgenomen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg afgelopen etmaal met 964 naar 26.551.

Bollenvelden leeghalen

De bollenkwekers in de Bollenstreek gaan de komende dagen beginnen met het weghalen van bloemen in de bollenvelden. Op die manier willen de kwekers er voor zorgen dat er minder mensen naar de Bollenstreek komen. Volgens een woordvoerder van de gemeenten Lisse en Hillegom is het veel eerder dan normaal dat de bollenvelden leeg worden gehaald.

De bollenkwekers beginnen volgens de woordvoerder deze week met het 'koppen' van de bloemen. Dat betekent dat het groen van de bollen worden afgehaald.

Wegen door bollenvelden uitgestorven

Een enkele fietser werd vroeg in de ochtend nog wel toegelaten op de Veenenburgerlaan in Hillegom en de Loosterweg Noord in Lisse. De weg was zondagochtend open, daarna werden de blokkades met verkeersbegeleiders weer ingesteld. Het was hierdoor uitgestorven op de weg door de bollenvelden, net als bij de gesloten deuren van Keukenhof Lisse.

De bollenvelden liggen er Tweede Paasdag verlaten bij. | Foto: Omroep West

Lange rijen voor Hornbach

Ondanks de oproep van het kabinet om niet naar bouwmarkten en tuincentra te gaan staan er maandag lange rijen auto's voor de bouwmarkten van Hornbach in Den Haag en Wateringen. De bouwketen heeft verkeersregelaars ingezet om er voor te zorgen dat de coronamaatregelen toch nageleefd kunnen worden.

Hornbach laat wel weten dat alles ordentelijk verloopt 'De communicatie vooraf heeft bij de mensen gezorgd voor een bepaalde verwachting. Ze hebben er vrede mee. Het is één iemand de winkel uit en één iemand de winkel weer in. Het is allemaal heel goed te reguleren, zowel qua auto's op de parkeerplaatsen als mensen in de winkels. Het is eigenlijk een hele goede sfeer, zondag ook al.'

Bij de vestigingen van Karwei en Gamma loopt het maandag niet storm. 'Ik denk dat Nederlanders goed hebben geluisterd. Ze hebben eerder alles in huis gehaald en zijn vandaag lekker aan het klussen, denk ik', zegt een woordvoerster. 'Dit paasweekeinde was het alleen zaterdag best druk en liep het flink door.'

Een rij bij Karwei | Foto: Richard Mulder

Gemeente Den Haag geeft ouderen boek met levensverhalen lotgenoten

De gemeente Den Haag heeft duizend alleenstaande en kwetsbare ouderen met Pasen een boek ontvangen met levens- en ervaringsverhalen van lotgenoten. Naast het boek kregen ze ook een maaltijd uit de Participatie Keuken van Ben Lachhab in het World Forum.

Wethouder Kavita Parbhudayal bezorgde de boeken zelf in Leidschendam-Ypenburg. 'De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben effect als iedereen zich eraan houdt. In de praktijk betekent dit dat vooral ouderen nog eens een extra risico lopen in een isolement te komen. In deze moeilijke tijd bewijzen alle acties tegen eenzaamheid eens te meer hun waarde.'

Wethouder Parbhudayal geeft het boek en de maaltijd aan Bea Lourens. | Foto: Gemeente Den Haag

Zwembad De Waterman maand later open

Zwembad De Waterman in Wateringen gaat dit jaar op zijn vroegst pas in juni weer open. Dat meldt mediapartner WOS. Door de maatregelen rond het coronavirus is het zwembad tot 28 april sowieso gesloten, maar zelfs als de regering het toe zou staan om in mei open te gaan, dan gaat dit het zwembad in Wateringen niet lukken. De seizoensopening was gepland voor 2 mei, maar door het coronavirus is het voor het zwembad onmogelijk om nu alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om weer open te gaan in de zomer. De Waterman zal daarom op zijn vroegst pas in juni open kunnen gaan.

Gouds paasontbijt voor de eigen deur

In Gouda hebben bewoners ondanks het coronavirus toch het traditionele paasontbijt gevierd. Normaal wordt er op Tweede Paasdag gezamenlijk op de Markt gegeten, als alternatief had de gemeente iedereen opgeroepen om voor de eigen deur of op het eigen balkon te ontbijten. Op de Turfmarkt in Gouda was het maandagmorgen druk met mensen die aan de oproep gehoor hadden gegeven.

Het paasontbijt aan de Turfmarkt in Gouda. | Foto: Omroep West

Bloemen voor paus bij kerken in Bollenstreek

Het balkon van de paus tijdens de paaszegen 'Urbi et Orbi' was dit jaar voor het eerst in 35 jaar niet versierd met bloemen uit de Bollenstreek. Door het coronavirus was het onverantwoord voor floraal vormgever en hoofdarrangeur Paul Deckers om naar Vaticaanstad te gaan.

In plaats van het gebruik van de bloemen bij de paaszegen van de paus zijn de bloemen nu naar de kerken van de Heilige Willibrordus Parochie in de Bollenstreek gegaan. Kerkgangers konden zo toch nog genieten van de bloemen uit de streek.

De bloemen bij de ingang van de kerk. | Foto: Omroep West

Waarschuwingen in graffiti op straten in Den Haag

In de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal houden de mensen zich nog te weinig aan de verplichte onderlinge afstand van anderhalve meter. De politie heeft al diverse boetes uitgeschreven aan mensen die zich niet aan de maatregelen hielden. Ook worden jongerenwerkers ingezet om de jeugd in de wijken aan te spreken.

Om nog duidelijker te maken wat de regels zijn hebben medewerkers van de gemeente Den Haag deze in graffiti op diverse plaatsen op de grond gespoten. Ook in Zoetermeer worden er sinds vorige week al tijdelijke teksten op de grond gespoten.

Burgemeester Hillegom: provinciale wegen dicht als nodig is

De burgemeesters in de Bollenstreek overwegen ook de provinciale wegen af te sluiten als mensen op tweede paasdag weer massaal naar de bollenvelden komen. Dat zegt de burgemeester van Hillegom Arie van Erk.

'In principe hanteren we dezelfde regels als in het weekend. Maar als in de loop van ochtend of middag de toeloop toch weer groot is, gaan ook de provinciale wegen dicht als dat nodig is. De velden zijn nu op zijn mooist, maar ik herhaal hierbij nogmaals: kom niet deze kant op. Met dit gedrag breng je anderen in gevaar. Ik hoop dat dit tot mensen zal doordringen. We moeten accepteren dat het op dit moment zo is. De volksgezondheid staat voorop.'

Op Eerste Paasdag kwamen er tΓ³ch mensen naar de Bollenstreek | Foto: ANP

De wegen tussen de velden waren dit weekend al afgesloten. Toch trokken de bloemen nog veel mensen. Automobilisten zetten hun auto langs de weg en gingen toch de bollenvelden in om een foto te maken. 'De politie en boa's schromen ook zeker niet om grote boetes te geven', aldus Van Erk. 'Ook op de fiets komen heeft geen enkele zin.'

Ook op Tweede Paasdag zijn 'traditionele paasuitjes' ongewenst

Tweede Paasdag is voor velen traditioneel een dag voor een bezoek aan een meubelboulevard. Maandag belooft een stuk frisser te worden dan zondag, met een stevige noordenwind. Prima omstandigheden voor een rondje bouwmarkt of woonboulevard, maar het advies is en blijft: niet doen, blijf thuis, zoek de drukte niet op.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad drong er vorige week op aan de 'traditionele paasuitjes' achterwege te laten. Geen meubelboulevards, geen tuincentrum, geen tochtjes. Woonboulevards en grote bouwmarkten zetten beveiligers in om erop toe te zien dat mensen zich aan de coronaregels houden, zoals het afstand houden. Ook nemen ze maatregelen als een maximaal aantal klanten in de winkel en aangepaste openingstijden. Bij te hoge bezoekersaantallen kunnen winkels de deuren tijdelijk sluiten.

Mondkapjes verdeeld op basis van besmettingsrisico

Een nieuw verdeelmodel moet ervoor zorgen dat mondkapjes en later ook andere beschermingsmiddelen daar terechtkomen waar ze het meest nodig zijn. Het nieuwe model is maandag ingegaan en houdt minder rekening met sectoren en kijkt vooral naar besmettingsrisico's.

Het kabinet beloofde een nieuw model nadat de Tweede Kamer kritiek had geuit dat er te weinig beschermingsmiddelen waren voor de verpleeg- en thuiszorg. Het kabinet geeft aan dat de focus op acute zorg niet past 'bij de huidige situatie waar sommige verpleeghuizen en GGZ-instellingen speciale afdelingen vrij moesten maken omdat personeel niet goed was beschermd'.

Zo wordt er voor de verdeling van het materiaal meer gekeken naar hoe risicovol een behandeling is, hoeveel contact er is en of er veel mensen in een instantie besmet zijn. 'Afgesproken is dat waar dezelfde risico's zijn ook dezelfde bescherming nodig is en beschikbaar moet zijn', liet het ministerie van Volksgezondheid weten. Het oude model keek vooral naar de acute zorg, terwijl in bijvoorbeeld verpleeghuizen veel coronagevallen blijken te zijn.

Het aantal ziekenhuisopnames in jouw gemeente

